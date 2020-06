Jetzt dürfen die Bürger langsam wieder ausgehen und in den Bars trinken – aber erst einmal nicht bei Kid Rock.

Anfang des Jahres gehörte das „Big Honky Tonk and Steakhouse“ von Kid Rock zu den Lokalitäten in Nashville, die sich trotz der Anordnung des Bürgermeisters weigerten, auf Grund von Corona vorübergehend zu schließen. Nun bekommt die Taverne die Auswirkungen zu spüren – denn bei der Wiedereröffnung hatte sie erneut gegen Richtlinien verstoßen. In der Bar soll laut Berichterstattungen des „Tennessean“ Alkohol an die Gäste ausgeschenkt worden sein. Blöd nur, dass Phase 2 des Nashville-Wiedereröffnungsplan vorsieht, dass Gäste nicht an den Bars sitzen dürfen. Kein Alkohol für niemanden Nach wie vor gelten Kontaktbeschränkungen, und Alkohol darf nur an Tischen und Ständen…