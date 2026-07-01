Die offizielle Miley-Cyrus-Barbie ist da – und Fans drehen durch. Hier könnt ihr sie kaufen

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Barbie hat eine lange Tradition, ikonische Persönlichkeiten aus Popkultur, Geschichte und dem Alltag zu ehren. Die Stevie-Nicks-Puppe war in Rekordzeit ausverkauft, eine Astronautinnen-Puppe würdigte Dr. Ellen Ochoa, und die Aaliyah-Figur wurde zum viralen Hit. Jetzt bekommt ein weiteres berühmtes Gesicht die Mattel-Behandlung: Miley Cyrus.

Barbie hat heute offiziell bekannt gegeben, dass die dreifache Grammy-Gewinnerin das neueste Mitglied der Mattel-Familie ist. Die exklusive Barbie ist ab sofort bei Amazon erhältlich.

„Meine Barbie zum ersten Mal zu sehen ist wirklich ein Traum, der wahr wird. Wir haben so viel Zeit damit verbracht, jedes Detail zu durchleuchten. Das war nicht nur für das Design der Barbie wichtig – es ist ein zentraler Teil meiner Kreativität und der Art, wie ich mich selbst präsentiere“, sagte Cyrus in einem von Mattel veröffentlichten Statement.

„Beim Design meiner Puppe haben wir nichts dem Zufall überlassen: den Look, die Haare, die Accessoires, das Make-up, die Struktur. Jedes Detail war bewusst gewählt, und wir haben sehr viel Zeit damit verbracht, sie zu perfektionieren – nicht um sie perfekt zu machen, denn das würde mich nicht wirklich repräsentieren, sondern um das Wesen dieses goldenen Burning-Sun-Looks wirklich einzufangen.“

Miley Cyrus Barbie

Laut Mattel orientiert sich die Barbie Signature Miley Cyrus Collectible Doll am Look aus dem Musikvideo zu „Golden Burning Sun“.

Cyrus trägt ein schwarzes Leder-Outfit, inklusive Mikrofon, Sonnenbrille und – natürlich – schwarzen Heels.

Und wer jetzt denkt, Miley Cyrus‘ Gesicht schon einmal hinter einer glänzenden Verpackung im Regal eines Großhändlers gesehen zu haben – der liegt gar nicht so falsch.

Hannah-Montana-Puppen, die die Figur zeigten, die Cyrus von 2006 bis 2011 verkörperte, waren ein riesiger Verkaufserfolg und gehörten zu den begehrtesten Sammlerstücken der mittleren 2000er-Jahre – zusammen mit anderen Disney-Favoriten wie „High School Musical“ und „That’s So Raven“. Aber eines ist wichtig festzuhalten: Dies ist die erste Barbie Signature Miley Cyrus Collectible Doll überhaupt.

Barbie trifft Pop-Ikone

Der Launch kommt zu einem aufregenden Zeitpunkt für Cyrus: Sie feierte kürzlich das 20-jährige Jubiläum von „Hannah Montana“ und wurde letzten Monat in den Hollywood Walk of Fame aufgenommen. Obwohl die Barbie offiziell am 30. Juni enthüllt wurde, hatten Fans schon lange etwas Großes geahnt – auf Facebook und X kursierten Reaktionen wie: „Wenn das eine Miley-Cyrus-Barbie ist, sterbe ich.“

Jetzt haben Fans der „Flowers“-Sängerin endlich ihre Chance – und wenn dieses Release auch nur annähernd so läuft wie Barbies bisherige Kollaborationen mit der Musikbranche, sollte man sich beeilen. Die Puppe könnte schnell vergriffen sein: ein echter „Climb“, um sie noch zu ergattern.