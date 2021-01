Miley Cyrus hat vor kurzem ein Cover-Album mit Metallica-Songs angekündigt – und Elton John soll darauf Klavier spielen.

Miley Cyrus zeigt nicht erst seit gestern eine andere Seite an sich – dass auch Rock und Metal durch ihre Adern fließen, bestätigte sich kürzlich mit der Ankündigung eines Metallica-Cover-Albums. Zu jenem Projekt gibt es nun spannende Neuigkeiten: Unter anderem soll Elton John für Cyrus am Klavier sitzen. Für ihr Cover von „Nothing Else Matters“ holte sich die 28-Jährige die Musikikone ins Boot, die wohl kräftig in die Tasten hauen soll. Das Original der US-amerikanischen Metal-Band Metallica landete 1991 auf ihrem fünften Studioalbum. Was über Miley Cyrus' neustes Cover-Album bekannt ist „Ich kann auf Yo-Yo Ma [US-amerikanischer Cellist] und Chad…