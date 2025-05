Miley Cyrus: Keine Tour mehr, weil das Singen so anstrengend ist

Schon vor einigen Monaten hat Miley Cyrus offiziell gemacht, erst einmal nicht weiter auf Tour gehen zu wollen. Mit dieser frustrierenden und endgültig wirkenden Feststellung ließ sie uns zunächst alleine, um dann doch noch in einem TikTok-Video nachzulegen, dass dies vor allem auch mentale Gründe habe.

In einem neuen Interview mit Zane Lowe bei Apple Music wurde die Sängerin nun sehr viel deutlicher. Demnach sind Live-Auftritte für Cyrus körperlich ausgesprochen strapaziös. „Die körperliche Belastung meiner Tätigkeit, die Athletik, die Chemikalien, die im Körper produziert werden, wenn man sich auf diesem Niveau austobt“, all das sei zwar guter Stress.

Aber: „Wenn man von innen heraus arbeitet, müssen bestimmte Regeln aufrecht erhalten werden… Wir haben schon über die Abstinenz gesprochen. Das ist super wichtig für mich. Dazu gehört, dass ich mich mental, körperlich, spirituell und emotional fit halte, wobei ich den körperlichen Aspekt besonders betonen möchte.“

Warum Miley Cyrus singt, wie sie singt

Insgesamt empfinde sie dies als deutlich zu hohen Stress, um damit glücklich zu sein. Hinzu kommt aber noch ein anderer Aspekt, der für die 32-Jährige nicht zu beseitigen ist. Alle Welt staunt über ihre rauchige Stimme. Sie ist auch das Ergebnis einer Erkrankung der Stimmbänder, dem Reinke-Ödem.

Cryus: „Mit 21 Jahren, wenn man nach jeder Show lange aufbleibt, trinkt, raucht und feiert, ist das natürlich nicht gerade förderlich. Aber in meinem Fall ist das nicht die Ursache. Meine Stimme hat schon immer so geklungen. Das ist Teil meiner einzigartigen Anatomie, so bin ich nun einmal. Ich habe aber auch diesen sehr großen Polypen an meinen Stimmbändern, der mir einen Großteil meiner Stimme und Klangfarbe verleiht, die mich zu dem machen, was ich bin, aber es ist extrem schwierig, damit aufzutreten, weil es sich anfühlt, als würde man mit Gewichten an den Knöcheln einen Marathon laufen.“

Selbst im Alltag habe sie große Probleme mit der manchmal gebrochen klingenden Stimme. „Wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, sagt sie manchmal: ‚Du klingst, als würdest du durch ein Radio sprechen‘.“

Unabhängig davon, dass es Miley Cyrus einfach schwerfällt, locker zu singen, ist auch das Touren für sie eine Herausforderung für sich. Es sei nicht gesund für sie, jeden Tag immer die Beobachtete zu sein, sagte sie in dem bereits angesprochenen TikTok-Beitrag. „Denn es löscht meine Menschlichkeit und meine Verbindung zu anderen aus“, so Cyrus. „Ohne meine Menschlichkeit und meine Verbindung zu anderen kann ich aber keine Songschreiberin sein – und das ist mir das Wichtigste.“

Mehr zum Thema Super Bowl 2026: Singt Miley Cyrus in der Halbzeitshow?

Eine Welt-Tournee wird es wohl also so schnell nicht mehr geben, aber einzelne kleinere wie größere Auftritte seien, so die Sängerin, kein Problem. Am 30. Mai erscheint nun aber erst einmal das neue Album „Something Beautiful“. Mit dem Titellied, „Prelude“ und „End Of The World“ gab es auch schon einige neue Songs zu hören.

Was ist das Reinke-Ödem?

Ein Reinke-Ödem ist eine Erkrankung der Stimmlippen, bei der es zu einer Flüssigkeitsansammlung im Reinke-Raum kommt. Das ist eine besondere Schicht im Stimmbandbereich. Dies führt zu einer Verdickung der Stimmlippen, was die Stimme tiefer und rau macht. Oft sind Frauen und Raucher betroffen.