Pharrell Williams: 10 Fakten über den Mega-Hit „Happy“

Foto: Getty Images. All rights reserved.

Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2013 ist „Happy“ sozusagen die Visitenkarte von Pharrell Williams. Pop-Theoretiker würden wohl von einem kulturellen Phänomen sprechen. Andere nennen es einen unverschämten Ohrwurm. ROLLING STONE hat ein paar Fakten zu dem Song zusammengetragen.

► Pharrell Williams nahm „Happy“ in einem einzigen Take ohne jegliche Bearbeitung oder Korrekturen auf.

► Der Clip zu „Happy“ zeigt Menschen, die in Los Angeles herumtanzen, und wurde analog zur Aufnahmeform in einem einzigen Take gedreht. Das Video wurde zur Internetsensation und von Millionen von Menschen nachgestellt – noch vor TikTok!

► Der ursprüngliche Titel des Songs war „Because I’m Happy“, aber Pharrell Williams kürzte ihn schließlich auf „Happy“.

► Obwohl der Song im Film „Ich, einfach unverbesserlich 2“ Verwendung fand, wurde er ursprünglich für den Film „Das geheime Leben des Walter Mitty“ geschrieben.

► „Happy“ wurde zunächst auf dem Score zu „Ich, einfach unverbesserlich 2“ veröffentlicht, bevor es als Single groß herauskam.

► „Happy“ sollte ursprünglich nicht als Single in Japan veröffentlicht werden, aber nachdem ein Radio-DJ den Song im Radio gespielt hatte, wurde er schnell zu einem Mega-Hit.

► Ursprünglich hatte Pharrell Williams „Happy“ für Sänger CeeLo Green geschrieben, aber nachdem dieser aufgrund eines Terminkonflikts nicht in der Lage war, den Song aufzunehmen, beschloss Williams spontan, ihn selbst zu singen.

► Seit seiner Veröffentlichung wurde „Happy“ von einer Reihe von Musikern und Bands gecovert, darunter Pentatonix, und Walk off the Earth. Sogar ein Chor von Insassen eines philippinischen Gefängnisses schmetterte den Hit.

► Pharrell Williams trug im „Happy“-Musikvideo einen Hut, der von Vivienne Westwood entworfen wurde. Das Teil wurde umgehend zum Trendaccessoire – und Gegenstand zahlreicher Parodien.

► Eigentlich hatte Pharrell Williams geplant, „Happy“ als Duett zwischen ihm und einer Sängerin aufzunehmen. Letztlich blieb es aber beim Sologesang.