Miley Cyrus: So wehrt sie sich gegen einen aufdringlichen Fan

Während des Primavera Sound Festivals in Barcelona kam es am vergangenen Wochenende zu einem unschönen Vorkommnis. Als Sängerin Miley Cyrus sich mit Ehemann Liam Hemsworth den Weg durch eine Menschenmasse bahnte, zog ein aufdringlicher Fan sie grob an den Haaren zu sich, um sie zu küssen. Videomaterial des Vorfalls tauchte schon bald im Netz auf und wurde bereits vielfach geklickt.

Auch die 26-Jährige selbst teilte die Aufnahmen auf Twitter und kommentierte deutlich: „Sie kann tragen was sie will. Sie kann Jungfrau sein. Sie kann mit fünf unterschiedlichen Leuten schlafen. Sie kann mit ihrem Ehemann zusammen sein. Sie kann mit ihrer Freundin zusammen sein. Sie kann nackt sein. Aber sie kann NICHT ungefragt angefasst werden.“

Auf Instagram bekam Cyrus trotzdem Vorwürfe

Als Reaktion auf den Belästigungsfall, den Cyrus online anprangerte, wurden ihr jedoch teils Verständnislosigkeit und sogar Schuldzuweisungen entgegengebracht. „Du wolltest doch sexy sein, was hast du denn erwartet?“, kommentiert ein Follower. Doch daraufhin teilt Cyrus die sämtlichen, beleidigenden Nachrichten mit einer klaren Botschaft: #stillnotaskingforit.

Es ist nicht das erste Mal, dass Cyrus ihre Reichweite nutzt und gesellschaftliche Themen anspricht. Zuletzt veröffentlichte sie eine Reihe von Bildern, die in Zusammenarbeit mit der Non-Profit Organisation Planned Parenthood gegen die strengen US-amerikanischen Abtreibungsgesetze entstanden. Auch ihr neues Album „She Is Coming“, das am 31. Mai erschien, bewarb sie reichlich mit expliziten Fruchtbildern. Ab dem 5. Juni 2019 wird die Künstlerin seit einiger Zeit wieder als Schauspielerin in der fünften Staffel von „Black Mirror“ zu sehen sein.