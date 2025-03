Miley Cyrus will uns eine Pop-Oper liefern – hier erstes Videomaterial

Erst am Dienstag (25. März) wurde verkündet, dass Miley Cyrus ihr neuntes Album „Something Beautiful“ am 30. Mai veröffentlichen wird. Nur einen Tag später hat die Sängerin mitgeteilt, dass sie weitaus mehr als nur eine gewöhnliche Platte zu bieten haben möchte. Erstes Videomaterial soll Aufschluss geben.

Release als Pop-Oper

Auf ihrem YouTube-Account postete die 32-Jährige den „Official Trailer 1“ zu der anstehenden Veröffentlichung und gab ihren Fans damit erste Hinweise auf das, was auf sie zukommen wird. Das Video verspricht, dass „Something Beautiful“ nicht nur etwas für die Ohren, sondern auch ein „einzigartiges visuelles Erlebnis“ darstellt. Die 13 Songs der neuen LP sollen als „einmalige Pop-Oper“ präsentiert werden. Der entsprechende Film zum Album soll ein wenig später, im Juni, erscheinen.

Wer im neuen Trailer ganz genau aufpasst, hört Songausschnitte, die wahrscheinlich zum neuen Werk gehören. Währenddessen sieht man die Musikerin, wie sie durch Filmsets und Bühnen schlendert und tanzt. Am Ende flüstert Cyrus: „Wenn ich irgendwelche Körper zwischen uns zerbreche, würdest du versprechen, dass ich genug bin, wenn ich dir meine ganze Liebe gebe?“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Was bisher bekannt war

Bereits im November 2024 gab es erste Infos bezüglich der neuen Platte. In einem Interview mit „Harper’s Bazaar“ erzählte der ehemalige Disney-Star, dass ihr nächstes Album von Pink Floyds LP „The Wall“ inspiriert sei, „aber mit einer besseren Garderobe und glamouröser und voller Popkultur“.

„Something Beautiful“ wurde von Miley Cyrus in Zusammenarbeit mit Shawn Everett produziert und soll 13 Songs umfassen. Eine Tracklist oder erste Singleauskopplungen sind aktuell noch nicht bekannt.