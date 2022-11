Mit Paul McCartney und Elton John: Trailer zu Doku über Abbey Road Studios erschienen

Disney hat den ersten Trailer zum Dokumentarfilm „If These Walls Could Sing“ über die Londoner Abbey Road Studios veröffentlicht. Der Film von Mary McCartney, der Tochter von Paul McCartney, soll am 16. Dezember auf dem Streamingdienst Disney+ erscheinen. Die Abbey Road Studios in London sind eines der berühmtesten Tonstudios der Welt, das elfte Album der Beatles erinnert an die Straße und den Zebrastreifen in der Nähe des Studios.

Empfehlung der Redaktion Tochter von Paul McCartney dreht Doku über Abbey Road Studios

Im Trailer erinnert sich Paul McCartney an die Aufnahmen. „Wir hatten ein bestimmtes [Klavier] benutzt … da ist es ja“, sagt er. Der Film konzentriert sich aber nicht nur auf die Beatles, sondern enthält Interviews mit zahlreichen Künstlern, die im Abbey Road Musik aufgenommen haben. „Wenn du einen Ort betrittst, um den sich so viel Geschichte dreht, ist er auf eine Art heilig“, sagt Elton John im Trailer. „Die Menschen wollen hierherkommen. Sie wollen den Sound von Abbey Road“.

„Als ich hörte, dass es das Jubiläum der Abbey Road Studios war, brachte das so viele Erinnerungen zu mir zurück“, sagt Mary McCartney dem US-ROLLING-STONE. „Ich bin mit Besuchen in Abbey Road aufgewachsen, es fühlt sich für mich wie Familie an. […] Für mich fühlte es sich natürlich an, den Reichtum an Geschichten zu erforschen und so viele ungehörte Juwelen auszugraben, von denen ich nicht gewusst hatte.“

Die Doku ist der erste Film von McCartney, die bisher vor allem als Mode- und Porträtfotografin in Erscheinung trat. Im Trailer sind auch Ausschnitte aus Interviews mit Ringo Starr, Noel Gallagher, Pink-Floyd-Mitgründer Roger Waters, Singer-Songwriterin Celeste und „Star Wars“-Mastermind George Lucas enthalten. Auch Filmsoundtracks wurden in Abbey Road aufgenommen, darunter etwa „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“.