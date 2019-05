Morrissey mit „For Britain Movement“-Pin bei Jimmy Fallon

Ein Unfall, der Morrissey auf Reisen in Europa passiert ist, sorgt nun dafür, dass der Ex-Smiths-Sänger seine komplette Kanada-Tournee streichen muss.

Morrisseys für April angesetzte Kanada-Tour ist „wegen eines medizinischen Notfalls“ auf Eis gelegt worden. Er habe einen Unfall auf einer Reise in Europa gehabt, schreibt sein Management in einem Statement. Hätte der Sänger die anstehenden Gigs wahrnehmen können, wäre es seine erste Tournee durch das Land seit 15 Jahren gewesen. Der erste Auftritt in Kanada in Vancouver hätte schon am Sonntag (14. April) stattfinden sollen. Die Konzerte, darunter welche in Calgary, Edmonton, Saskatoon und Winnipeg, werden nun auf Oktober verschoben. Morrissey auf dem Weg der Besserung Im Statement lautet es immerhin vorsichtig optimistisch: „Seine Stimmung ist gut und der Musiker…