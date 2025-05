Acht Monate bevor Motörhead in ihrer klassischen Besetzung ihr selbstbetiteltes Debütalbum aufnahmen, fand das Trio im August 1976 in einem Studio seinen Rhythmus. Und spielte dort erste Versionen der Hälfte der Songs von Motörhead. Jetzt, ein Jahr vor dem 50-jährigen Jubiläum der Aufnahmen, erscheint die Session am 27. Juni unter dem Titel The Manticore Tapes.

Erste Single: Rohfassung von „Motörhead“ klingt nach R&B und Boogie

Die erste Singleauskopplung ist eine raue Version des gleichnamigen Songs der Band. Der natürlich in einem britischen Studio namens Manticore aufgenommen wurde. Man hört Sänger und Bassist Lemmy Kilmister , der einen Boogie-Woogie-Bass spielt, der eher nach R&B der 50er Jahre als nach Heavy Metal klingt, während Gitarrist „Fast“ Eddie Clark ein Hendrix-artiges Blues-Rock-Solo spielt.

Lemmys Stimme, Clarks Gitarrensolo und Taylors Schlagzeug prägen die Aufnahme

Man kann Phil „Philthy Animal“ Taylor förmlich über seine Snare schwitzen hören. Und natürlich klingt Kilmisters raue Stimme immer noch so, als bräuchte er einen Schluck Wasser. Das Ganze ist etwas punkiger als die manische, hyperschnelle, metallische Version auf dem Album „Motörhead“. Auf der Kilmister noch heiserer klingt.

Die Sessions dokumentieren Motörheads musikalische Findung nach Besetzungswechsel

Die Sessions dokumentieren, wie Motörhead nach dem Weggang von Gitarrist Larry Wallis und Schlagzeuger Lucas Fox im März 1976 zu sich selbst fanden. Diese Besetzung, mit Taylor am Schlagzeug, nahm ein Album auf, On Parole, das bis 1976 auf Eis gelegt wurde. Viele der Songs aus „The Manticore Sessions“ sind sowohl auf „On Parole“ (das eher nach einer Glam-Rock-Band wie Sweet als nach Motörhead klingt) als auch auf dem selbstbetitelten Album zu finden. Was beweist, dass sie einen entscheidenden Moment in der Karriere der Band darstellen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Band probte zu dieser Zeit im Manticore – dem Hauptquartier von Emerson, Lake und Palmer. Und nahm ihr Live-Set mit dem mobilen Studio des Small-Faces-Bassisten Ronnie Lane und dem Toningenieur Ron Faucus auf. Diese Trio-Besetzung blieb bis 1982 bestehen und nahm die beliebtesten Alben der Band auf, darunter „Overkill“ und „Ace of Spades“.

CD- und Vinyl-Veröffentlichung geplant – inklusive Sonderausgabe mit Bonusmaterial

Die Veröffentlichung erscheint auf CD und Vinyl. Eine Sonderausgabe wird als Doppel-Vinyl-Set erscheinen, wobei eine Platte „The Manticore Tapes“ enthält und die andere ein Live-Album mit dem Titel „Live: Blitzkrieg on Birmingham ‚77“; diese Version enthält außerdem eine 7-Zoll-Single mit „Live at Barbarella’s Birmingham ‘77“. Die Live-Aufnahmen enthalten zwei weitere Versionen von „Motörhead“.

„Ich habe sie danach nie gefragt, was sie von Motörhead hielten“, sagte Lemmy zu ROLLING STONE 2015. „Es war mir egal, was sie davon hielten. Ich halte „Motörhead“ allerdings nicht für einen prägenden Song. Dieser Song ist für mich längst passé.“

The Manticore Tapes Trackliste: