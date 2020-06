Motörhead-Sänger Lemmy bekommt eigenes Biopic

Das wird Sie auch interessieren





Nachdem in den letzten Jahren bereits Freddie Mercury mit Queen und Elton John an der Reihe waren, ist nun eine andere britische Rocklegende dran: Das Leben des 2015 verstorbenen Motörhead-Frontmanns Lemmy Kilmister wird verfilmt. Als Regisseur zeichnet Greg Olliver verantwortlich, der bereits die Dokumentation „Lemmy“ aus dem Jahr 2010 drehte – das berichtet die US-amerikanische Website „Deadline.com“. Wie auch die Dokumentation soll das Biopic schlicht „Lemmy“ heißen. Weiterlesen Motörhead-Album „Ace of Spades“ feiert 40. Jubiläum

„Marlboro Reds und Jack Daniel’s zum Frühstück, Speed zum Abendessen“

Stoff für einen Film gibt die Biografie des Musikers jedenfalls definitiv genug her. „Alles, was Sie über Lemmy gehört haben, ist wahrscheinlich wahr … nicht, weil er sich Rock n‘ Roll-Klischees zu eigen gemacht hat, sondern weil er sie geschaffen hat“, erklärte Olliver. „Marlboro Reds und Jack Daniel’s zum Frühstück, Speed zum Abendessen – alles wahr. Aber hinter dieser stahlharten Fassade des Rock n‘ Roll steckte auch ein unwiderstehlicher, komplizierter und löwenherziger Mann, der den Kurs hielt und nie aufgab, die Musik zu spielen, die ihn glücklich machte“. Weiterlesen Gerechtigkeit für Mikkey Dee – mehr Motörhead-Mitglieder in „Rock And Roll Hall Of Fame“

Der Film sei bereits seit sieben Jahren in Planung, so der Regisseur weiter: „Wir haben dieses Biopic seit 2013 sorgfältig entwickelt und dabei darauf geachtet, Lemmy, den Motörhead-Bandmitgliedern Phil Campbell und Mikkey Dee und all den anderen Leuten, die wichtige Rollen in Lemmys Leben gespielt haben, treu zu bleiben. Dies wird ein Film sein, auf den sie stolz sein werden“.

Motörhead-Manager im Filmteam

Als Executive Producers sind der Manager der Band, Todd Singerman, sowie Steffan Chirazi mit an Bord. „Wenn uns die letzten fünf Jahre seiner Abwesenheit etwas gelehrt haben, dann ist es, dass er einzigartiger war, als irgendjemand je hätte wissen können, weil niemand an die Qualität und die schiere Freiheit des Mannes auch nur rankommt. Greg ist ein zutiefst vertrauenswürdiger Teil unseres Kreises, und wir freuen uns über die Verwirklichung dieses Films“, so Singerman. Chirazi zeigte sich ebenfalls begeistert: „Es ist eine Geschichte von immenser kultureller Bedeutung“.

Drehstart im kommendem Jahr

Die Dreharbeiten sollen Anfang 2021 beginnen – vorausgesetzt, die aktuelle Covid-19-Situation lässt dies zu. Zu sehen soll der Film auf dem Filmfestival in Cannes sein. Einer der Produzenten des Films, Andre Relis von der VMI, erklärte enthusiastisch: „Die Musik von Lemmy und Motörhead hatte einen großen Einfluss auf mein Leben und meine Musikerfahrung. Sie waren die Band, die das Crossover von Metal und Punk begann. VMI könnte nicht begeisterter sein, diese Geschichte auf die große Leinwand zu bringen“.