Vom Meme zur Werbung: Hier wird Seal zum singenden Seehund

Nachdem „seal“ auf vielerlei Weise ins Deutsche übersetzt werden kann (etwa mit Siegel, Abdichtung und Seehund), wurde die Verquickung von Seal und Seehund in den letzten Jahren auf Social Media zum Scherz. Seal wird zu einer Mischung aus menschlichem Seal und Seehund. Der Körper ist Seehund, der Kopf ist Seal. Schnurrhaare hat er allerdings nicht. Was bisher ein Meme war, wurde nun zu einer waschechten Werbung.

Die Werbung beginnt in der Küche: Sängerin Becky G trinkt einen Schluck „Mountain Dew Baja Blast“.

Im Zuge dessen wird sie auf ein Boot teleportiert, von dem aus sie viele Seehunde, einer davon Seehund-Seal, sieht. Mit „Kiss from a Lime“ singen sie eine aufs Getränk angepasste Version seines Hits „Kiss from a Rose“.

Auch die Lyrics wurden auf die Limette bzw. aufs Getränk angepasst: „Ooh, the more I think of it / It’s strange I’m a seal, yeah / My flippers can’t hold Mountain Dew / It slips right on through. What a shame“. Auf deutsch: „Ooh, je mehr ich darüber nachdenke / Ist es seltsam, dass ich ein Seehund bin, yeah / Meine Flossen können Mountain Dew nicht halten / Es rutscht einfach durch. Was ne Schande.“

Am Ende des Spots nimmt Seal wieder seine menschliche Form an und hängt mit Becky G auf dem Boot ab. Ein 30-sekündiger Ausschnitt des Werbespots wird während des Super Bowls am kommenden Sonntag, den 9. Februar, ausgestrahlt. Wer ihn jetzt schon sehen mag:

Der Werbespot

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In einem Interview mit „TODAY.com“ meint Seal, dass er sich an die Memes annähern wollte: „Da musste ich schon lachen, sie haben schon gute Laune gemacht“, sagte er. „Es gibt Aspekte und Teile meines Lebens, die wirklich ernst sind, die Konzentration und Verantwortung und Verantwortlichkeit erfordern… Und so ist es jedes Mal, wenn ich die Chance habe, zu lachen und mich mit einem Meme über mich selbst lustig zu machen – das meinen Kopf auf einem Seehund zeigt, urkomisch! – ist ein gutes Gegenmittel zum Ernst des Lebens.“

Er lobte auch die Arbeit von Taika Waititi, der für den Clip Regie führte: „Ich liebe seine Arbeit und ich liebe ihn als Person… Dass ich mit ihm arbeiten durfte, hat Spaß gemacht. Und er hat sich wirklich um mich gekümmert, was nicht selbstverständlich ist. Es war einfach eine professionelle Besetzung.“