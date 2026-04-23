MrBeasts Produktionsfirmen wegen sexueller Belästigung und emotionalem Leid verklagt

MrBeastYouTube und GameChanger 24/7, zwei Produktionsfirmen des YouTube-Stars MrBeast, wurden von einer ehemaligen Mitarbeiterin namens Lorrayne Mavromatis verklagt. Sie wirft den Unternehmen sexuelle Belästigung, emotionales Leid und Schwangerschaftsdiskriminierung vor.

Eine in North Carolina eingereichte Bundesklage schildert die Arbeitskultur unter MrBeast, bürgerlicher Name Jimmy Donaldson, in der Mavromatis behauptet, sie sei „anders behandelt worden als ihre männlichen Kollegen“ – unter anderem sei sie aus ansonsten rein männlich besetzten Meetings ausgeschlossen worden. Den Dokumenten zufolge erstreckte sich dies bis auf die Führungsebene; männliche Mitarbeiter hätten Frauen gegenüber „herablassendes Verhalten“ gezeigt. In einem konkreten Fall soll die Klage belegen, dass „männliche Führungskräfte im Büro lachten und Witze darüber machten, dass weibliche Teilnehmerinnen von BeastGames beklagten, während der Show keinen Zugang zu Damenhygieneprodukten und sauberer Unterwäsche gehabt zu haben.“

Mavromatis behauptet in den Unterlagen außerdem, dass James Warren, ehemaliger CEO der Unternehmen, sie sexuell belästigt habe. Er habe sie dazu gebracht, ihn „für Einzelgespräche bei sich zu Hause aufzusuchen, wobei er Kommentare darüber abgab, wie sie in ihrer Kleidung aussah.“ Zudem behauptet sie, Donaldson habe „bei bestimmten Projekten nicht mit ihr zusammenarbeiten wollen“, was sie Warren gegenüber angesprochen habe. Daraufhin soll Warren ihr laut den Dokumenten erklärt haben: „Er sagte ihr, sie sei eine schöne Frau und ihr Äußeres habe eine gewisse sexuelle Wirkung auf Jimmy.“ An anderer Stelle der Klageschrift wird dies weiter ausgeführt: Warren soll Mavromatis gesagt haben: „Jimmy wird wirklich nervös um schöne Frauen. Sagen wir mal so: Wenn du in der Nähe bist und er zur Toilette geht, benutzt er die Toilette nicht wirklich.“

Degradierung und Kündigung

Die Klage behauptet, Mavromatis habe Vergeltungsmaßnahmen erlitten, nachdem sie die Belästigung und das feindliche Arbeitsklima gemeldet hatte. Neben der Aussage, ihre Vorwürfe seien „nicht belegt“, behauptet die Klageschrift auch, dass Mavromatis, die als Leiterin des Instagram-Teams des Unternehmens tätig war, „umgehend degradiert und in eine obskure Abteilung versetzt wurde, die MrBeast-Mitarbeiter als den Bereich kennen, in dem ‚Karrieren sterben‘.“

Mavromatis nahm anschließend im Rahmen des Family and Medical Leave Act – eines US-Bundesgesetzes zum Schutz von Elternzeit und medizinischer Auszeit – Urlaub. Dieser stand im Zusammenhang mit ihrer Schwangerschaft. Sie behauptet, weniger als drei Wochen nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub entlassen worden zu sein. Das Unternehmen habe ihr mitgeteilt, sie sei „zu hochkarätig“ für die Stelle, in die sie nach ihrer offiziellen Beschwerde über sexuelle Belästigung und das feindliche Arbeitsumfeld bei MrBeast degradiert worden war.

Mavromatis fordert laut der Klageschrift „entgangene Löhne, entgangene Leistungen, Wiedereinstellung, Vorausgehaltszahlungen anstelle einer Wiedereinstellung, Strafschadensersatz, Ausgleichsschadensersatz, Strafschadenersatz, einstweiligen Rechtsschutz sowie Zinsen vor und nach dem Urteil und angemessene Anwalts- und Verfahrenskosten“.

MrBeasts Reaktion

Vertreter von MrBeast reagierten nicht sofort auf die Anfrage von ROLLING STONE zur Stellungnahme.

In einer Erklärung gegenüber „Deadline“ bezeichneten Vertreter von Beast Industries die Klage als „auf Aufmerksamkeit ausgerichtete Beschwerde“ und erklärten: „Es gibt umfangreiche Beweise – darunter Slack- und WhatsApp-Nachrichten, Unternehmensdokumente und Zeugenaussagen –, die ihre Behauptungen eindeutig widerlegen. Wir werden uns opportunistischen Anwälten nicht beugen, die versuchen, auf unsere Kosten Kasse zu machen.“

Das Unternehmen wies insbesondere die Behauptung zurück, Mavromatis sei über die Elternzeitregelungen nicht informiert gewesen, und bestritt die Implikationen von Warrens angeblichen Äußerungen gegenüber Mavromatis. „Diese Behauptung wurde einzig und allein erfunden, um Schlagzeilen zu provozieren“, erklärten die Vertreter. „Es ist auch widerlich, dass die Klage Jimmys Augenerkrankung und seinen Morbus Crohn ausnutzt – zwei Erkrankungen, über die er öffentlich offen gesprochen hat –, um eine millionenschwere Auszahlung zu sichern.“