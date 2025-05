Trump zu Katar nach Jet-Geschenk: „Wir werden euch beschützen“

Donald Trump und seine Regierung planen, einen Luxusjet im Wert von 400 Millionen Dollar aus Katar anzunehmen, der Berichten zufolge nach Trumps Ausscheiden aus dem Amt in den Besitz seiner Präsidentenbibliothek übergehen soll.

Kritik an offensichtlicher Korruption

Die offensichtliche Korruption hat sowohl bei den Demokraten als auch bei einigen der engsten Verbündeten Trumps Empörung ausgelöst. Trump attackiert Kritiker des Deals scharf und bezeichnet es als „dumm“, das Geschenk nicht anzunehmen. Ungeachtet der Tatsache, dass Katar in der Vergangenheit seinen Reichtum dazu genutzt hat, politischen Einfluss zu kaufen.

Weiße-Haus-Sprecherin reagiert mit Spott

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, wies die Vorstellung, Katar würde eine Gegenleistung für den Jet erwarten, mit Spott zurück. Und betonte gegenüber Fox News am Montag, dass das Land verstehe, dass Trump „nur im Interesse der amerikanischen Öffentlichkeit handelt“.

Trump verspricht Schutz für Katar

Es liegt nun offenbar im Interesse der amerikanischen Öffentlichkeit, Katar zu „schützen“. Das, wie mehrere Republikaner diese Woche betonten, die Hamas finanziell unterstützt hat.

„Wir werden euch beschützen“ – Trumps neue Nahost-Doktrin

„Wir hatten noch nie so enge Beziehungen zu Katar wie jetzt“, sagte Trump während seiner Reise in den Nahen Osten. „Wir werden euch beschützen.“

„Wir werden dieses Land beschützen‘, fuhr er fort . „Es ist ein ganz besonderer Ort mit einer besonderen Königsfamilie. Es sind großartige Menschen. Und sie werden von den Vereinigten Staaten von Amerika beschützt werden.“

Verfassungswidriges Geschenk

ABC News berichtete am Sonntag, dass die Trump-Regierung sich darauf vorbereitet, einen Luxusjet aus Katar im Wert von fast einer halben Milliarde Dollar anzunehmen, der bis zum Ende von Trumps Amtszeit als Air Force One dienen soll. Danach soll er in den Besitz seiner Präsidentenbibliothek übergehen. Die Verfassung verbietet Präsidenten ausdrücklich, „Geschenke jeglicher Art“ von einem anderen Staat anzunehmen.

Katar: Einflussnahme durch Geld?

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Katar Trump den Jet aus reiner Großzügigkeit geschenkt hat, wie Trump und seine Regierung behaupten. Katar hat in der Vergangenheit wiederholt versucht, Einfluss auf andere Nationen zu kaufen. Unter anderem durch die angebliche Bezahlung von Medienberatern des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, um die Interessen Katars in Israel zu fördern.

Frühere Fälle: Medienberater, Golfresort und Netanjahu

Dass Trump behauptet, die Beziehungen der USA zu Katar seien noch nie so gut gewesen wie jetzt. Und dass er wenige Tage nach der Schenkung eines Luxusjets verspricht, das Land zu „beschützen“, macht keinen guten Eindruck. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass sein Unternehmen kürzlich bekannt gegeben hat, ein Golfresort in Katar zu bauen.

Verflechtung mit Trump-Unternehmen

Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass Trumps erste offizielle Auslandsreise in seiner zweiten Amtszeit ihn nach Katar und in andere Länder des Nahen Ostens führte, die sich schnell zu einer Brutstätte für die verschiedenen Geldmach-Projekte des Präsidenten entwickeln. World Liberty Financial, das Krypto-Unternehmen der Familie Trump, gab Anfang dieses Monats bekannt, dass ein staatlich unterstütztes Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten 2 Milliarden Dollar über die Stablecoin des Krypto-Unternehmens investieren wird.

Trumps Reaktion: „Ich weiß nichts darüber“

Trump wurde am Mittwoch in der Air Force One zu der Transaktion befragt. „Ich weiß nichts darüber“, sagte der Präsident. „Ich weiß wirklich nichts darüber.“