Nach R.E.M.-Trennung: Michael Stipe arbeitet an erstem Solo-Projekt

Die Supergroup um Ex-R.Em:-Gitarrist Peter Buck präsentiert auf einem exklusiven Konzert in Berlin die Songs ihrer neuen Platte „Emerald Valley“. Bei uns gibt's Tickets zu gewinnen.

Manche Rockmusiker haben keine Lust, das (schleichende) Ende ihrer Band zu akzeptieren und gehen auf eine Reunion-Tour nach der nächsten. Andere ziehen sich nach ein paar Dutzend Welttourneen im Scheinwerferlicht ganz in sich zurück und suchen nach einer Möglichkeit, ein neues, möglicherweise altersweises Spätwerke zu schöpfen. Wieder andere hängen ihr Instrument ganz an den Nagel und werden Roman-Autor oder Blumenzüchter. Auch die Mitglieder von R.E.M. taten sich schwer mit den Gedanken an ein Danach und ließen sich viel Zeit mit dem erklärten Ende. Und doch beschritt ihr Gitarrist Peter Buck, nachdem das Aus einmal beschlossen war, seinen ganz eigenen Weg.…