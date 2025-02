Neil Young: Erstes Album mit neuer Band The Chrome Hearts ist fertig

Auf die erste Single folgt das erste Album. Neil Young gibt Updates zu seiner neuen Band The Chrome Hearts.

Album wird derzeit gemastert

Über seinen Blog „The Neil Young Archives“ teilte der Musiker Informationen zur Zukunft der Gruppe. „Ich habe gerade mein neues Album mit Lou Adler und John Hanlon fertiggestellt“, heißt es in einer persönlichen Nachricht. Neben den Produzenten Adler und Hanlon nennt Neil Young außerdem Rick Rubins Shangri-La Studio in Malibu als Aufnahmeort. „Es wird jetzt gemastert, um als Vinyl, CD und digital zu erscheinen. Ich bin glücklich und erleichtert, dass es so schnell ging.“ Auch das Artwork soll bereits fertig sein; Young selbst schreibt nach eigenen Angaben gerade das Textheftchen von Hand. Auch zum Release machte der Folk-Sänger bereits Angaben: „Ich hoffe, es erscheint im April – das wäre ziemlich zügig.“

So klingt die erste Kostprobe der neuen Musik:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

The Chrome Hearts live in Europa

Neil Young klingt in der Ankündigung euphorisch. „Mit den Chrome Hearts zu spielen, war eine Freude“, gibt er weitere Einblicke in den Aufnahmeprozess. „Ich habe diese Songs im November und Dezember geschrieben. Sie fühlen sich für mich frisch an und ich bin glücklich, sie für euch bereit zu haben.“ Der Musiker freue sich auch darauf, die Songs live zu präsentieren – dafür nannte er kommende Sommer-Termine in Europa, den USA und Kanada. Bislang ist ein Auftritt von Neil Young And The Chrome Hearts beim britischen Glastonbury Festival im Juni angekündigt. Weitere Termine sollen seiner Webseite zufolge gerade geprüft werden – nachdem der Singer-Songwriter und seine Band Crazy Horse vergangenes Jahr aus gesundheitlichen Gründen Shows absagen mussten, sollen dieses Jahr keine geschlossenen Hallen bespielt werden.

Ein gutes Jahr für Neil Young

Mitte Januar erschien der erste Song mit der neuen Band: „Big Change“. Darin spielt Neil Young neben Gitarrist Micah Nelson, Bassist Corey McCormick, Schlagzeuger Anthony Logerfo und dem Farfisa-Organisten Spooner Oldham. Das erste Album mit The Chrome Hearts bleibt außerdem nicht die einzige Neil-Young-Veröffentlichung im Jahr 2025: Das in den Siebzigern aufgenommene und verloren geglaubte „Oceanside Countryside“ erblickt ebenfalls bald das Licht der Welt.