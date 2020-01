NASA, psychedelischer Sex und Tarot-Karten – Bücher-Verlosung

Foto: Taschen. All rights reserved.

Einblick in das Buch „Das Nasa-Archiv“

Das wird Sie auch interessieren





Der Taschen-Verlag gewährt vom 30. Januar bis 01. Februar auf viele Toptitel bis zu 75 Prozent Rabatt auf taschen.com oder in den einzelnen Stores in Berlin, Hamburg und Köln.

Musikfans finden mit den auch im ROLLING STONE vorgestellten Bänden „The Beatles“ (von Harry Benson), „David Bowie: The Man Who Fell To Earth“ und „Bob Dylan: Ein Jahr und ein Tag“ einige Highlights im Programm des auch auf Popkultur spezialisierten Kunstbuchverlags. Neue Highlights sind auch die „Polaroid Diaries“ von Linda McCartney und „Before Easter After“ von Patti Smith und Lynn Goldsmith

David Bowie. The Man Who Fell to Earth auf Amazon.de kaufen

ROLLING STONE verlost zudem aus Anlass der Rabatt-Aktion gleich mehrere Bände aus dem Taschen-Programm. Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen (siehe unten) und als Lösung „Taschen + Wunschtitel“ angeben.

Das Nasa-Archiv – 60 Jahre im All

Von der an Eroberungsmetaphern reichen Frühgeschichte der 1958 gegründeten US-Raumfahrtbehörde, dem Wettlauf ins All mit der UdSSR und der Apollo-Ära mit der Mondlandung über die Voyager-Flüge, Skylab und das Spaceshuttle-Programm bis zu den aktuellen Marsprojekten und zukünftigen Missionen: Mehr als 400 Fotos und selten gezeigte Originaldokumente erzählen die Geschichte der National Aeronautics and Space Administration, die es immer wieder versteht, Raumfahrt und Forschung als spektakuläres Medienevent zu inszenieren.

Dali – Tarot

In diesem vom Künstler selbst gestalteten Tarotdeck posiert Dalí als „Magier“, seine Frau Gala wird zur „Herrscherin“, und der Tod des Julius Cäsar wird umgemünzt in „Zehn der Schwerter“. Diese Neuauflage einer lange Zeit vergriffenen Rarität, die 1984 als limitierte Art Edition erschienen war, enthält das vollständige Set mit 78 Karten in starken Farben sowie ein umfangreiches Begleitheft über das Making-of des Projekts mit praktischen Tipps.

Psychedelic Sex

Liebe, Sex und Drogen: ein einzigartiger Sex-Trip voller Hippiebräute im Evakostüm und bewusstseinserweiternden Grafiken stehen für das kurze goldene Zeitalter, in dem Herrenmagazine Libido auf LSD visuell nachzustellen versuchten.

Adressen der Taschen-Stores

Berlin, Schlüterstr. 39, 10629 Berlin

Hamburg, Bleichenbrücke 1-7, 20354 Hamburg

Köln, Neumarkt 3, 50667 Köln

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Ihre Lösung (Pflichtfeld)