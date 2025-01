Weitere Frauen beschuldigen Neil Gaiman des sexuellen Übergriffs

Weitere Frauen haben Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe gegen den Autor Neil Gaiman erhoben. Darunter eine Frau, die als Babysitterin für Neil Gaiman gearbeitet hat. Der Bericht im New York Magazine , der am frühen Montagmorgen veröffentlicht wurde, bietet einen tiefen Einblick in Gaimans Leben, seine Ehe und die Trennung von Palmer. Sowie in die Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe und Missbrauch, die im vergangenen Jahr erstmals gegen den Autor erhoben wurden.

Acht von Gaimans Anklägerinnen kamen in der Geschichte zu Wort. Darunter vier, die zuvor ihre Vorwürfe in der Podcast-Reihe Master: The Allegations Against Neil Gaiman von 2024 geäußert hatten, obwohl sich der Artikel hauptsächlich auf die Vorwürfe der ehemaligen Nanny Scarlett Pavlovich konzentriert. Das New York Magazine überprüfte auch Texte und E-Mails zwischen den Frauen und Freunden sowie Nachrichten, die zwischen Gaiman und den Frauen ausgetauscht wurden.

Gaiman selbst äußerte sich nicht zu dem Artikel. Er wies jedoch mehrere spezifische Behauptungen durch seine Rechtsvertreter zurück. Gaiman bestritt auch die vorherigen Anschuldigungen gegen ihn. Und behauptete, alle seine Beziehungen seien einvernehmlich gewesen. Palmer äußerte sich ebenfalls nicht zu dem Artikel, jedoch mehrere ihrer Freunde. Vertreter von Gaiman reagierten nicht sofort auf die Bitte von Rolling Stone um einen Kommentar.

Sie behauptet, dass Gaiman sie mehrfach vergewaltigt, angegriffen und erniedrigt habe

Pavlovich, die im Juni 2020 eine Freundschaft mit Palmer geschlossen hatte, begann im Februar 2022 als Kindermädchen für Gaiman und Palmer in Neuseeland zu arbeiten (das Paar schloss seine Scheidung später im selben Jahr ab). Sie behauptet, dass Gaiman sie mehrfach vergewaltigt, angegriffen und erniedrigt habe. Unter anderem in einem kleinen Hotelzimmer, in dem sich auch Gaimans und Palmers Sohn aufhielt, der auf einem iPad spielte.

Der erste mutmaßliche Übergriff fand laut Pavlovich am ersten Tag statt, an dem sie babysittete. Gaimans und Palmers Sohn war den größten Teil des Tages bei einem Spieltermin, sodass Gaiman ihr laut Pavlovich anbot, in einer Badewanne mit Löwenfüßen im Garten ein Bad zu nehmen. Sie tat dies. War aber überrascht, als Gaiman nackt zurückkam und angeblich mit ihr in die Wanne stieg und Pavlovich bat, sich auf ihren Schoß zu setzen.

Und ich sagte: ‘Nein, nein“

„Der nächste Teil ist wirklich amorph“ sagte Pavlovich der New York. ‚Aber ich kann Ihnen sagen, dass er seine Finger direkt in meinen Arsch steckte und versuchte, seinen Penis in meinen Arsch zu stecken. Und ich sagte: ‘Nein, nein.“ Dann versuchte er, seinen Penis zwischen meinen Brüsten zu reiben, und ich sagte auch „nein“. Dann fragte er, ob er auf mein Gesicht kommen dürfe, und ich sagte „nein“. Aber er tat es trotzdem. Er sagte: „Nenn mich ‚Meister‘, dann komme ich.“ Er sagte: „Sei ein braves Mädchen. Du bist ein braves kleines Mädchen.“

Bald darauf fragte Palmer laut SMS, die von New York geprüft wurden, Pavlovich nicht nur, ob sie wieder babysitten würde. Sondern auch, ob sie in absehbarer Zukunft in dem Haus bleiben würde. Pavlovich, die pleite war und in der Vergangenheit mit Obdachlosigkeit zu kämpfen hatte, nahm an.

Sie gab auch zu, dass sie sich nach dem Angriff verwirrt fühlte und sagte: „Man denkt nicht linear oder logisch. Aber der Verstand versucht, es auf die bestmögliche Weise zu verarbeiten.“

„Ich bin so hungrig“

Nachdem sie Palmers Angebot angenommen hatte, schrieb Pavlovich Gaiman eine SMS: “Ich bin verzehrt von den Gedanken an dich, an die Dinge, die du mit mir anstellen wirst. Ich bin so hungrig. Was für eine schreckliche Kreatur du aus mir gemacht hast.“

Während Palmer und Gaiman sich zu dieser Zeit scheiden ließen, sagten Palmers Freunde, dass Palmer „immer noch etwas Vertrauen in [Gaimans] Anstand hatte“, so das Magazin. Sie warnten Gaiman sogar davor, sich von Pavlovich fernzuhalten. „Ich erinnere mich genau daran, dass sie sagte: ‚Du könntest dieser Person wirklich wehtun und sie brechen; lass deine Finger von ihr‘“, sagte ein Freund, der in der Geschichte nicht namentlich genannt wird.

Laut Pavlovich griff Gaiman sie jedoch mehrfach an. Sie beschuldigte Gaiman, sie zum Oralsex gezwungen zu haben, während sein Penis mit Urin verschmutzt war, während er ihr in einem anderen Fall angeblich seinen Penis mit solcher Kraft in den Mund stieß, dass Pavlovich sich übergeben musste. Sie erzählte dem Magazin, dass Gaiman ihr dann befahl, das Erbrochene von seinem Schoß und der Couch zu lecken.

Gaiman habe sie zum Oralsex gezwungen

Laut Pavlovich griff Gaiman sie jedoch mehrfach an. Sie behauptet, Gaiman habe sie zum Oralsex gezwungen, während sein Penis mit Urin verschmutzt war, und einmal habe er seinen Penis angeblich mit solcher Kraft in ihren Mund gedrückt, dass Pavlovich sich übergeben musste. Gaiman habe ihr dann angeblich befohlen, das Erbrochene von seinem Schoß und der Couch zu lecken.

Sie beschuldigte Gaiman außerdem, sie mit seinem Gürtel geschlagen und sie dann anal vergewaltigt zu haben. Zuerst ohne Gleitmittel und dann mit Butter als Gleitmittel. Danach soll Gaiman Pavlovich angeblich als „Sklavin“ bezeichnet und ihr gesagt haben, sie solle „ihn sauber machen“. Pavlovich weigerte sich zunächst, woraufhin Gaiman angeblich antwortete: „Widersetzt du dich deinem Herrn?“ Pavlovich sagte, sie „musste meine eigene Scheiße lecken“.

„Master Neil Gaiman“

Andere Frauen haben ebenfalls ausgesagt, dass Gaiman ihnen befohlen habe, ihn „Master“ zu nennen. Pavlovich behauptet sogar, dass Gaimans und Palmers Sohn nach einer Woche als Babysitterin auch von ihr verlangte, ihn „Master“ zu nennen. Gaiman soll seinem Kind einmal gesagt haben: „Aber, aber, Scarlett ist keine Sklavin. Nein, das darfst du nicht.“

Laut Pavlovich schien Gaiman jedoch keine Grenzen für seinen Sohn zu haben. Sie behauptete, dass sie einmal mit Gaiman und dem Jungen zusammensaß, als sie eine Fernsehsendung sahen. Gaiman legte angeblich seinen Arm um sie beide und griff dann unter Pavlovichs Hemd auf ihre Brüste.

Der Vorfall im Hotel soll sich am 19. Februar 2022 ereignet haben. In der Geschichte heißt es, dass Gaiman seinen Sohn manchmal für eine Nacht als Belohnung in ein Hotel mitnahm. Und dieses Mal, so behauptet Pavlovich, bat er sie, auf ihn aufzupassen, während er sich massieren ließ. Später an diesem Abend, während der Junge auf seinem iPad spielte, habe Gaiman Pavlovich auf das einsame Doppelbett im Zimmer gezogen, die Decke über sie beide gelegt und begonnen, mit ihr Sex zu haben, während er mit seinem Sohn sprach. Pavlovich sagte, sie habe Gaiman mit den Lippen gefragt: „Was zum Teufel machst du da?“ Sie erinnert sich, dass er zu seinem Sohn sagte: „Du solltest wirklich vom iPad runterkommen.“

Neil Gaiman bestritt die Vorwürfe

Danach behauptete Pavlovich, Gaiman sei ins Badezimmer gegangen, habe auf seine Hand uriniert, sei zum Bett zurückgekehrt und habe Pavlovich aufgefordert, „es abzulecken“. Gaiman sei dann angeblich nackt von der Hüfte abwärts ins Badezimmer zurückgekehrt und habe von Pavlovich Oralsex verlangt, bevor sie gehen konnte, während die Tür noch offen stand.

Neil Gaiman bestritt die Vorwürfe durch seine Rechtsvertreter und bezeichnete sie als „falsch, ganz zu schweigen von verwerflich“.

Pavlovich sagte, sie habe Palmer schließlich von einigen dieser angeblichen Vorfälle erzählt (einschließlich der im Bad und im Hotelzimmer), sie aber damals nicht als sexuelle Übergriffe bezeichnet. Laut einem Freund von Palmer, dem Musiker Lance Horne, rief Palmer Gaiman in dieser Nacht an und fragte nach dem angeblichen Vorfall im Hotelzimmer und ob ihr Sohn Kopfhörer getragen habe. Horne sagte, Gaiman habe mit „nein“ geantwortet und dann aufgelegt.

Pavlovich teilte eine SMS mit, die sie anschließend von Gaiman erhalten hatte: „Amanda hat mir erzählt, dass du eine schwere Zeit durchmachst und wirklich sauer auf mich bist, wegen dem, was wir getan haben. Ich fühle mich schrecklich deswegen. Möchtest du darüber reden? Gibt es irgendetwas, das ich tun kann, um es wiedergutzumachen?“ Pavlovich sagte, sie habe gehofft, die Situation bereinigen zu können, und antwortete am nächsten Tag: „Hey. Wir sprechen uns bald … ich hoffe, es geht dir gut.“

„Hast du das nicht schon von weitem kommen sehen?“

Pavlovich sprach auch mit einer Freundin namens Misha Anaru über Gaiman. Sowohl Anaru als auch ihr Partner, Kris Taylor, ein Doktor der Psychologie, der über Nötigung, Einwilligung und Vergewaltigung referiert hatte, sagten, sie glaubten, Gaiman habe Pavlovich vergewaltigt, obwohl Pavlovich dieses Wort oder „sexuelle Nötigung“ nicht verwendet hatte, um zu beschreiben, was passiert war. Anaru teilte Texte zwischen sich und Palmer, in denen Anaru sagte, dass „der Großteil meiner Wut auf Neil gerichtet ist“, aber auch ihre Bestürzung über Palmer zum Ausdruck brachte, dass er Pavlovich in diese Situation gebracht hatte. „Hast du das nicht schon von weitem kommen sehen?“, schrieb Anaru.

In einem anderen Textaustausch zwischen Pavlovich und Gaiman erwähnte Gaiman Anarus Texte, von denen Palmer ihm angeblich erzählt hatte. „Ich bin darin ein Monster, und Amanda scheint es voll und ganz abgenommen zu haben“, schrieb Gaiman. Er entschuldigte sich auch dafür, dass er „irgendwelche Verstimmungen“ in Pavlovichs Leben gebracht habe, und fügte hinzu: „Ich dachte, dass wir eine gute Sache und eine sehr einvernehmliche Sache sind.“

„Es war einvernehmlich (und wunderbar!)“

Pavlovich sagte, sie habe sich damals „von allen anderen getrennt“ gefühlt und sich Sorgen gemacht, Gaiman zu verärgern. Sie schrieb ihm zurück: „Es war einvernehmlich (und wunderbar!)“ und fügte hinzu, dass Anaru „durch etwas, das ich denke, ausgelöst wurde“.

Pavlovichs Anschuldigungen, wie auch andere gegen Gaiman, beziehen sich oft auf Handlungen im Zusammenhang mit BDSM (Bondage, Dominanz, Sadismus und Masochismus). Während mehrere von Gaimans Anklägerinnen sagen, dass sie sich zeitweise auf Gaiman eingelassen haben, behaupten sie auch, dass er häufig die entscheidenden Grenzen überschritten hat, die BDSM erfordert: Dass alle Beteiligten jeder Handlung zustimmen.

Seeteufel

Zwei Frauen, die für die Geschichte sprachen und noch nie miteinander gesprochen hatten, verglichen Gaiman mit einem Seeteufel, der seine Beute mit einer biolumineszierenden Glühbirne anlockt: „Anstelle eines Lichts“, sagte eine, „würde er einen schlapphaarigen, leise sprechenden Briten baumeln lassen.“

Eine andere Frau, die für die Geschichte sprach, Kendra Stout, sagt, sie habe Gaiman kennengelernt, als sie 2003 18 Jahre alt war. „Er sprach ausführlich über die dominante und unterwürfige Beziehung, die er sich von mir wünschte“, sagte Stout, obwohl er behauptete, er habe nie gefragt, was sie wolle, und sie hätten auch keine „sicheren Worte“, „Nachsorge“ oder „Grenzen“ festgelegt, die Standardelemente von BDSM-Verhandlungen sind. Stout sagte, Gaiman habe sie einmal mit seinem Finger und seinem Penis penetriert, während sie eine schmerzhafte Harnwegsinfektion hatte, und sie habe ihm dabei „Nein“ gesagt. Im vergangenen Oktober erstattete sie Anzeige gegen Gaiman bei der Polizei. (Ein Sprecher von Gaiman reagierte nicht sofort auf die Bitte von Rolling Stone um einen Kommentar.)

Strafanzeige gegen Gaiman

Pavlovich reichte im Januar 2023 in Neuseeland eine eigene Strafanzeige gegen Gaiman ein und beschuldigte ihn des sexuellen Übergriffs. Ein Sprecher sagte, dass die „Angelegenheit abgeschlossen ist“.