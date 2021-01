Neil Young verkauft die Hälfte seines Songkatalogs

Nils Lofgren ist bei dem Live-Song „The Losing End (When You're On)“ an der Gitarre zu hören.

Wenige Augenschläge vor dem Tag, da endlich das zweite Set der „Neil Young Archives“ erscheint, weckt Old Neil noch einmal das Interesse für seinen scheinbar unerschöpflichen Nachlass. Auf seiner Website und in den Sozialen Netzwerken stellte der Songwriter am Dienstag (10. November) den bislang noch nicht offiziell auf Scheibe gepressten Song „The Losing End (When You're On)“ ein. HIER können Sie reinhören! „The Losing End (When You're On)“: Nils Lofgren an der Gitarre Der Live-Mitschnitt des Lieds wurde am 22. September 1973 mit den Santa Monica Flyers im Roxy in West Hollywood aufgeführt. Zu hören ist Nils Lofgren an der…