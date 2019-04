Netflix wird teurer – aber nicht für alle

Netflix hebt in Deutschland die Preise an. Damit muss auch hierzulande – wie auch schon in den USA – mehr für die gleiche Leistung berappt werden. Allerdings nicht bei allen Abomodellen.

Der Preis des günstigsten Angebots (nur ein Gerät, ohne HD-Qualität) bleibt unverändert bei 7,99 Euro pro Monat.

Dafür steigt der Preis für Netflix in der HD-Auflösung (plus zweites Abspielgerät) von 10,99 auf 11,99 Euro pro Monat. In der teuersten Variante mit bis zu vier Geräten und der besten Bild- und Tonqualität muss proportional am deutlichsten draufgezahlt werden. Hier werden nun 15,99 statt wie bisher 13,99 Euro fällig.

Netflix hob zuletzt schon in den USA die Preise an

Netflix-Neukunden haben keine andere Chance, der Preissteigerung zu entkommen. Bestehende Nutzer werden bei der nächsten monatlichen Abo-Verlängerung zur Kasse gebeten. Zuletzt hatte der Streaming-Service, der mit Disney+ und Apple TV+ in Kürze massive Konkurrenz bekommen wird, bereits in den Vereinigten Staaten die Preise angehoben. In Europa trifft es nun Deutschland, Österreich, die Schweiz und Liechtenstein als erste, bevor höchstwahrscheinlich in anderen Ländern nachgezogen wird.

Deutsche Kunden gelten im Vergleich zu Nutzern anderer Nationen als besonders preissensibel.

