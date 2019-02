Neuer Netflix-Hit „The Umbrella Academy“: Exklusiver Einblick in Comic-Vorlage

Pünktlich zum Start ins neue Jahr verrät Netflix, wann die dritte Season der Mystery-Serie abgerufen werden kann.

Etwa ein halbes Jahr müssen sich Fans von „Stranger Things“ noch gedulden, dann gibt es endlich Nachschub. Noch an Silvester verriet Netflix, dass die dritte Staffel der ungemein einflussreichen Mystery-Serie mit 80er-Touch ab dem 04. Juli komplett zu sehen sein wird. Der Trailer mit dem Starttermin erfreute schon mehr als zwei Millionen User auf YouTube. Möglicherweise spielt das Datum eine gewichtige Rolle in der neuen Season, handelt es sich doch beim 04. Juli um den amerikanischen Unabhängigkeitstag - „Independence Day“. Bisher gibt es kaum Informationen zu den neuen Folgen. Im Trailer ist auf jeden Fall vom Silvesterabend 1985 am Time…