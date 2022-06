Neue Archivserie: Frühe Aufnahmen von Lou Reed werden veröffentlicht

Einige der frühesten Demos von Lou Reed erscheinen noch diesen Sommer – in Zusammenarbeit mit seiner Witwe Laurie Anderson.

Es handelt sich dabei um mehrere Veröffentlichungen, die Teil einer Archivserie sind. Begonnen wird am 26. August 2022 mit „Words & Music, May 1965“.

50 Jahre unentdeckt

Darauf enthalten sind frühe Demos von Songs wie „Heroin“, „I’m Waiting for the Man“ und „Pale Blue Eyes“, die Reed mit seinem Bandkollegen John Cale von Velvet Underground aufnahm. Auch andere bisher unveröffentlichte Kompositionen sind in der neuen Sammlung enthalten.

Die Aufnahmen befanden sich auf einer Fünf-Zoll-Spule, die bis zu ihrer Entdeckung fast 50 Jahre lang versiegelt geblieben war. Nach Lou Reeds Tod im Jahr 2013 wurde das Band in seinem Büro gefunden. Doch erst jetzt wird es mit der Welt geteilt

„Words & Music, May 1965“ wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein, darunter LP, Kassette, 8-Track, digital und CD, und kann ab sofort vorbestellt werden. Die auf 7.500 Exemplare limitierte Deluxe-Doppel-LP-Edition enthält zusätzlich eine 7″-Platte, die eine Coverversion von Bob Dylans „Don’t Think Twice, It’s All Right“ enthält. Zudem werden diese sechs Songs auch als digitale EP mit dem Titel „Gee Whiz, 1958-1964“ herausgebracht (07. Oktober).

Ausstellung „Lou Reed: Caught Between the Twisted Stars“

Fans können zudem in New York mehr über den Sänger, Songwriter und Gitarristen erfahren. So wird das Tonband zusammen mit anderen Gegenständen aus dem Besitz von Lou Reed in der Ausstellung „Lou Reed: Caught Between the Twisted Stars“ zu sehen sein. Die Ausstellung findet ab dem 9. Juni in der New York Public Library for the Performing Arts statt.

Tracklist; „Words & Music, May 1965“

2xLP



1. „I’m Waiting for the Man“ (May 1965 Demo)

2. „Men of Good Fortune“ (May 1965 Demo) *

3. „Heroin“ (May 1965 Demo)

4. „Too Late“ (May 1965 Demo) *

5. „Buttercup Song“ (May 1965 Demo)

6. „Walk Alone“ (May 1965 Demo)

7. „Buzz Buzz Buzz“ (May 1965 Demo)

8. „Pale Blue Eyes“ (May 1965 Demo)

9. „Stockpile“ (May 1965 Demo) *

10. „Wrap Your Troubles in Dreams“ (May 1965 Demo)

11. „I’m Waiting for the Man“ (May 1965 Alternate Version)

7-inch

1. „Gee Whiz“ – (1958 Rehearsal) *

2. „Baby, Let Me Follow You Down“ (1963/64 Home Recording)

3. „Michael, Row The Boat Ashore“ (1963/64 Home Recording)

4. „Don’t Think Twice, It’s All Right“ (Partial) (1963/64 Home Recording)

5. „W & X, Y, Z Blues“ (1963/64 Home Recording) *

6. „Lou’s 12-Bar Instrumental“ (1963/64 Home Recording) *

*Bisher unveröffentlichtes Material

Album-Trailer von „Words & Music, May 1965“



„I’m Waiting for the Man – May 1965 Demo“