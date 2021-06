Neue Ed-Sheeran-Single „Bad Habits“ erscheint inklusive Musikvideo

Ed Sheeran versucht verzweifelt, dem britischen Fußball-Team mit Akustik-Balladen einzuheizen.

Am Dienstag, 29. Juni, tritt die deutsche Nationalelf im Achtelfinale der Euro 2021 gegen England an – ein echter Fußballklassiker, bei dem die Three Lions bei Großturnieren zuletzt stets das Nachsehen hatten (etwa 2010 bei der WM in Südafrika, 1:4). Beiden Truppen ist in diesem Jahr gemein, dass sie als Underdogs gelten, ihre Auftritte weit unter den Erwartungen liefen. Anscheinend ist der Mannschaft von Gareth Southgate jedes Mittel Recht, um in Form zu kommen. Wie der „Telegraph“ berichtet, schaute Schmusebarde Ed Sheeran im Trainingslager im St. George's Park in London vorbei, um seinen Landsmännern Mut zu machen bzw. Mut zu…