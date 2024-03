Usher über P. Diddys Haus: „Merkwürdige Dinge spielten sich ab“

Usher wurde einst von Sean „Diddy“ Combs entdeckt und gefördert, was dazu führte, dass der R&B-Sänger sogar am Anfang seiner Karriere ein Jahr bei seinem Musikerkollegen lebte. In dieser Zeit wäre er von Combs laut Interview mit der US-Ausgabe des ROLLING STONE von 2004 in „eine ganz andere Art von Scheiße“ eingeführt worden. Diese „Scheiße“ meint vor allem Sex.

„Ich hab sie nicht wirklich verstanden“

„Sex ist so heiß in der Branche, Mann“, beschrieb Usher damals seinen Einstieg in das Musikerleben und fügte hinzu, dass „immer Mädchen da waren“. Der Musiker weiter: „Man öffnete eine Tür und sah jemanden, der es trieb, oder mehrere Leute in einem Raum, die eine Orgie feierten. Man wusste nie, was passieren würde“.

In einem Howard-Stern-Gespräch von 2016 ging Usher weiter auf seine „ziemlich wilden“ Erfahrungen zusammen mit Combs ein und behauptete, er habe vor allem in den 90ern „seltsame Dinge“ gesehen. Über seinen Einzug bei Combs sagte er: „Ich ging dorthin, um den Lebensstil zu sehen. Und ich habe ihn gesehen. Aber ich weiß nicht, ob ich mich darauf einlassen und verstehen konnte, was ich da überhaupt sah. Es war ziemlich wild und verrückt. Es gab sehr merkwürdige Dinge, die sich abspielten und ich hab sie nicht wirklich verstanden.“ Als er daraufhin gefragt wurde, ob er sein eigenes Kind in Diddys vier Wände schicken würde, antwortete Usher nur: „Verdammt nein.“

Razzien und Festnahmen

Dem Rapper und Produzenten Sean „Diddy“ Combs wird aktuell „sex trafficking“, also Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, vorgeworfen. Unter anderem soll er auch junge Frauen unter Drogen gesetzt haben, um sie gefügig zu machen. Die Polizei durchsuchte aufgrund des Verdachts die Häuser des Musikers. Das Verfahren sowie zugehörige Ermittlungen der Bundesstaatsanwaltschaft laufen bereits, genauere Stellungnahmen gibt es von den zuständigen Behörden jedoch noch nicht. Auch Diddy äußerte sich bisher nicht zu den Untersuchungen.

Im Rahmen eben jener Ermittlungen führte die örtliche Polizei Razzien in Diddys Anwesen in Miami und Los Angeles durch. Die Beamten holten Kisten mit Beweismaterial aus der Villa im Viertel Holmby Hills, außerdem kam es zu mehreren Verhaftungen. So wurden zwei Männer abgeführt, bei denen es sich um Diddys Söhne King und Justin Dior Combs handeln soll. Der Rapper selbst war hingegen nicht vor Ort.