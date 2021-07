Neuer (epischer) Trailer zu Denis Villeneuves „Dune“

Bon Jovi nahmen den Konzertfilm für das internationale Kino-Event „Encore Nights“ auf.

Im Rahmen des internationalen Kino-Events „Bon Jovi from Encore Nights“ wird am 5. Juli in etwa 40 deutschen Städten ein bislang nicht gezeigter Konzertfilm von Bon Jovi für einen Abend ausgestrahlt. Für das Kino-Event haben Bon Jovi eine Greatest-Hit-Show im Paramount Theater in ihrem US-Heimatbundesstaat New Jersey für die große Leinwand aufgenommen. Wer den neuen Konzertfilm in deutschen Kinos sehen möchte, kommt hier bei einem Ticketpreis von etwa 15 Euro noch an Karten. Die Ausstrahlung beginnt am 5. Juli um 19:30 Uhr. „Encore Nights“ starteten als Drive-In-Events In den USA und Kanada wurden die „Encore Nights“ zusammen mit dem Kinovertrieb…