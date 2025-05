Neues Queen-Album als limitierte Blu-ray-Sonderedition

Queen-Gitarrist Brian May: Hallo Kids, ihr solltet mehr Beatles hören!

Am 13. Juni 2025 erscheint „Queen I“, das Debütalbum von Queen, in einer neuen Blu-ray-Sonderedition. Die Neuveröffentlichung bietet neben einem neu gemischten Dolby Atmos Sound auch eine Stereo-Version in 96kHz/24bit, inklusive originaler Backing Tracks.

Brian May über das neue Klanggewand: „Das ist nicht einfach nur ein Remaster“

Queen-Gitarrist Brian May erklärt: „Dies ist nicht nur ein Remaster, sondern eine Neuauflage des gesamten Queen-Debütalbums.“

Der Titel wurde in „Queen I“ umbenannt, um die neue Ära dieses Debüts zu betonen. Jedes einzelne Instrument wurde überarbeitet, um den Raumklang eines Live-Erlebnisses zu erzeugen. Ein Ziel, das die Band bereits bei der Originalaufnahme 1973 anstrebte.

Immersiver Sound durch Dolby Atmos

Die neue Blu-ray wurde von Justin Shirley-Smith, Joshua J Macrae, Kris Fredriksson und Lewis Jones in den Abbey Road Studios abgemischt. Hierfür nutzten sie sogenannte Stems der 2024er Stereo-Mixes, die das gezielte Platzieren einzelner Instrumente im Raum ermöglichen sollen.

Elemente wie Chöre, Gitarrenlayer oder synthetische Klangflächen sollen „neu erlebt werden“, ohne die kompositorische Balance zu verlieren.

Queen I: Tracklisting

Trackliste:

Keep Yourself Alive

Doing All Right

Great King Rat

Mad The Swine

My Fairy King

Liar

The Night Comes Down

Modern Times Rock ’n’ Roll

Son And Daughter

Jesus

Seven Seas Of Rhye…

Die Edition enthält:

Queen I – 2024 Mix (Dolby Atmos)

Queen I – 2024 Mix (Stereo 96kHz/24bit)

Stereo Backing Tracks (96kHz/24bit)

12-seitiges Booklet

Neue Edition im Rahmen der 2024er Box-Set-Reihe

Bereits 2024 wurde „Queen I“ als neu gemastertes 6CD+1LP-Box-Set veröffentlicht, inklusive des raren Tracks Mad The Swine. Drummer Roger Taylor: „Endlich klingt unser erstes Album so, wie wir es uns immer vorgestellt haben … puh!“