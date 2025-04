Queen: „Bohemian Rhapsody“-Produzent Roy Thomas Baker gestorben

Roy Thomas Baker , der erfahrene Rockproduzent, der hinter Hits wie „Just What I Needed“ von The Cars und „Bohemian Rhapsody“ von Queen stand, ist verstorben. Er wurde 78 Jahre alt.

Baker starb Anfang dieses Monats, am 12. April, in seinem Haus in Lake Havasu City, Arizona. Doch seine Familie gab diese Nachricht erst kürzlich bekannt. Die Todesursache ist noch nicht bekannt.

Baker arbeitete mit einigen der größten Rockbands der letzten 50 Jahre zusammen. Darunter Queen, Lindsey Buckingham, Mötley Crüe, Ozzy Osbourne, Smashing Pumpkins, Guns N‘ Roses, Foreigner, Alice Cooper und Cheap Trick. Außerdem war er als A&R-Manager bei Elektra tätig, wo er die Verträge mit Metallica, 10,000 Maniacs, Yello und vielen anderen abschloss.

„Queen“ (1973), „Queen II“ (1974), „Sheer Heart Attack“ (1974) und „A Night at the Opera“ (1975)

Baker begann seine Karriere als zweiter Toningenieur bei Decca Studios in London. Wo er unter Größen wie Tony Visconti und Gus Dudgeon arbeitete. Er war an Alben von den Rolling Stones, The Who, David Bowie, Dusty Springfield und vielen anderen beteiligt. Und stieg schließlich zum Chefingenieur auf. Zu seinen frühesten Erfolgen zählen „Bang a Gong“ von T. Rex und „Alright Now“ von Free.

Baker lernte Queen Anfang der 70er Jahre kennen und begann mit ihnen zu arbeiten. Es entstand eine fruchtbare Zusammenarbeit, in deren Rahmen er die ersten vier Alben der Band mitproduzierte. „Queen“ (1973), „Queen II“ (1974), „Sheer Heart Attack“ (1974) und „A Night at the Opera“ (1975). Letzteres Album erreichte Platz eins der Charts, angetrieben von dem bahnbrechenden Hit „Bohemian Rhapsody“.

Nach seinem Erfolg mit Queen produzierte er die ersten vier Alben der Cars. Ihr selbstbetiteltes Debütalbum von 1978, „Candy-O“ im folgenden Jahr, „Panorama“ von 1980 und „Shake It Up“ von 1981. Die Alben enthielten Hits wie „Just What I Needed“, „My Best Friend’s Girl“, „Good Times Roll“ und „Shake It Up“.

Seine Ausflüge in die Produktion der Cars in den Achtzigern führten dazu, dass er sich ein wenig von den großen Produktionsklängen von Queen zurückzog. Und sich neuen Wave-Materialien von Bands wie Devo zuwandte. Während er weiterhin für Hardrock-Bands wie Journey, Ozzy Osbourne, Sammy Hager, Guns N‘ Roses und andere tätig war.

„Im Grunde genommen ein Witz, aber ein erfolgreicher Witz“

Während seiner Zeit bei Elektra war er als Executive Producer oder Produzent für Künstler wie Lindsey Buckingham, Dokken und Mötley Crüe tätig. Und nahm Künstler wie Metallica, 10.000 Maniacs und viele mehr unter Vertrag.

In einem Interview aus dem Jahr 1999 bemerkte Baker, wie „Bohemian Rhapsody“ sich gegen den damaligen Trend der Rockbands stellte, die „so darauf aus waren, heavy zu sein“. Er sagte, die Idee hinter „Bohemian Rhapsody“ – mit seiner mehrteiligen Mischung aus Rock, Pop und Oper – „war nicht gerade eine coole Idee“. Sondern beschrieb sie stattdessen als „im Grunde genommen einen Witz, aber einen erfolgreichen Witz“.

Er fuhr fort: „Wir mussten es in drei separaten Einheiten aufnehmen. Wir nahmen zuerst den gesamten Anfang, dann den gesamten Mittelteil und dann das gesamte Ende. Es war völliger Wahnsinn. Der Mittelteil war anfangs nur ein paar Sekunden lang. Aber Freddie [Mercury] kam immer wieder mit mehr ‚Galileos‘. Und wir fügten immer mehr zum Opernteil hinzu. Und es wurde immer größer und größer. Wir haben nicht aufgehört zu lachen.“