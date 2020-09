New Order veröffentlichen neue Single „Be A Rebel“

New Order früher, 1989 in New York City.

Kommt bald etwa ein neues Album? Rund fünf Jahre nach ihrem jüngsten Studioalbum MUSIC COMPLETE haben New Order einen neuen Song geteilt. „Be A Rebel“ besticht mit den bandtypischen Synth-Beats und wurde erstmals auf dem Radiosender BBC Radio 2 veröffentlicht.

Streamt hier den neuen Song „Be A Rebel“:

Zuletzt kündigte die Band an, nächsten Monat eine neue Edition des 1983er-Albums POWER, CORRUPTION & LIES zu veröffentlichen. Das Box-Set soll eine LP, eine Doppel-CD sowie eine Doppel-DVD und ein Buch enthalten. Fans können sich insbesondere auf eine Extra-CD mit bisher unveröffentlichten Aufnahmen aus den Proberäumen freuen. Auf der DVD werden zwei New-Order-Konzerte aus den Jahren 1982 und 1983 zu sehen sein sowie eine TV-Dokumentation und weitere besondere Auftritte der Band. In der Pressemitteilung hieß es außerdem, dass in dem Paket die vier Singles „Blue Monday“, „Confusion“, „Thieves Like Us“ sowie „Murder“ aus den Jahren 1983 und 1984 als Vinyl erscheinen. Die Songs sind nicht mit auf dem Originalalbum.

Darüber hinaus ist die Single-Compilation SUBSTANCE (1987) gemeinsam mit einer umgewandelten B-Seite wieder im Stream zu hören.

Hört SUBSTANCE hier im Stream:

New Orders aktuelles Studioalbum MUSIC COMPLETE erschien 2015 und wurde vom Rolling Stone mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. RS-Chefredakteur Sebastian Zabel schrieb passend dazu: „New Order haben sich ein bisschen mit ihr verändert. Zehn Jahre sind seit dem letzten Album vergangen, der Signature-Bassist Peter Hook ist nicht mehr dabei, aber der neue, Tom Chapman, kopiert ihn gut. Zudem gibt sich die Band elektronischer denn je. Ein paar Tracks bauen die Brücke zwischen den metallisch trocken rockenden und den technoid groovenden New Order (‚Singularity‘, ‚Academic‘) – doch der Großteil der elf 5, 6, 7, 8 Minuten langen Songs kommt direkt vom Eurodancefloor.“ Hier könnt Ihr die ganze Rezension lesen.

Streamt hier MUSIC COMPLETE:

Seit der Veröffentlichung ihres zehnten Studioalbums machten New Order mehr mit außermusikalischen Tätigkeiten auf sich aufmerksam. Neben den wieder aufgeflammten Streitigkeiten mit Ex-Bassist Peter Hook, brachte die Band 2016 ein eigenes Bier, „Stray Dog“, auf den Markt. Ob Bernard Sumner und Co. auf den Ausflug in die Braukunst ein neues, elftes Studioalbum folgen lassen, ist noch nicht bekannt.

Wie viele andere Musiker*innen mussten auch New Order zuletzt ihre für 2020 geplante Tour wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie auf das folgende Jahr verlegen. Die Ersatztermine für 2021 stehen bereits fest, im Vorfeld gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

