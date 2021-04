Nick Cave: Fan inspirierte ihn zur neuen Single „Grief“

Alan Cartwright, einst Bassist bei Procol Harum, ist verstorben. Der ehemalige Bandkollege Gary Brooker erinnert sich an die wilden Jahre.

Von 1971 bis 1976 war Alan Cartwright Bassist der britischen Rockband Procol Harum und prägte die Gruppe zu dieser Zeit maßgeblich. Am 4. März verstarb er im Alter von 75 Jahren. Sein ehemaliger Bandkollege erzählt in einem Nachruf von den wilden Jahren. Der 1945 geborene Cartwright lernte schon 1966 den Sänger und Keyboarder von Procol Harum, Gary Brooker, kennen, beide wuchsen in der gleichen Gegend um Edmonton/Enfield auf. Fünf Jahre später schloss er sich der Progressive-Rock-Band an und wirkte erstmals auf deren einflussreicher Aufnahme von 1972 mit, „Procol Harum Live: In Concert With the Edmonton Symphony Orchestra“. Danach blieb er…