Diese Songs sollen auf Nick Caves Beerdigung gespielt werden

Am 27. Juli erscheint die Comic-Reihe „Batman ‘89“. Zwei Schurkinnen-Designs der Joker-Gang sind dabei von Prince inspiriert.

Am 27. Juli erscheint eine digitale Comic-Reihe zu „Batman ‘89“. Doch nicht nur der Superheld wird darin wiederbelebt. So wird es in der Reihe auch die Bösewichte der Joker-Gang geben. Zwei dieser Charaktere sind zudem von einem Prince-Video inspiriert. Der Original-Zeichner Joe Quinones teilte am Dienstag (16. Februar) bereits einige seiner Charakter-Designs. Dazu gehörten auch Handlanger des Antagonisten Joker. Zwei der illustrierten weiblichen Schurkinnen tragen T-Shirts auf denen „ALL THIS AND BRAINS“ und „ALL THIS AND BRAINS TWO“ steht. Diese Drucke sind ähnlich dem T-Shirt-Aufdruck einer Tänzerin in Prince' Musikvideo zu „Batdance“. Auf diesem heißt es „ALL THIS AND BRAINS TOO“…