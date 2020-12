Foto: Universal. All rights reserved.

Auch für Nico Santos ist 2020 ein ereignisreiches Jahr. Im Mai erschien seine zweite Studioplatte mit gleich mehreren Hits, darunter „Like I Love You“, „Better“ und „Play With Fire“. Doch wie fast alle anderen Musiker traf auch ihn die Corona-Pandemie. Geplante Konzerte mussten ausfallen. Stattdessen unterhielt der Musiker als Juror in der Casting-Show „The Voice Of Germany“.

Mit Nico Santos für Kinder und Familien in Not spenden

Zum Jahresende möchte Nico Santos seinen Fans etwas zurückgeben und spielt exklusiv mit ROLLING STONE und auf seinem YouTube-Kanal ein Nikolaus-Konzert im Blackbird-Studio in Berlin, wo er auch schon in der Vergangenheit Stücke aufnahm.

Dabei handelt es sich um einen Auftritt für einen guten Zweck, für den Zuschauer während des Streams für Kinder und Familien in Not an die SOS-Kinderdörfer weltweit spenden können. Das Spenden geht schnell und fast nur mit einem Klick. Setzen Sie ein Zeichen der Menschlichkeit und helfen Sie gemeinsam mit Nico Santos dort, wo Hilfe jetzt unentbehrlich ist.

Zu hören sein werden viele Akustik-Versionen von Liedern aus seinem selbstbetitelten neuen Album, aber auch ältere Songs:

Play With Fire

Safe

Rooftop

Walk In Your Shoes

Like I Love You

Better

Mit dem Benefizkonzert folgt Nico Santos seinem Herzenswunsch, denn er möchte Kinder in Not unterstützen. Santos: „Ich glaube, die SOS-Kinderdörfer sind jedem ein Begriff. Für mich war es immer schon wichtig, etwas zurückzugeben. Ich hatte eine unglaublich schöne Kindheit, und wenn ich mir etwas wünschen kann, was für andere ist, dann ist es, dass sie zumindest eine wunderschöne Kindheit haben sollen.“