„You’ve Got Mail“: Berühmte AOL-Stimme ist tot

Elwood Edwards, den ganz Amerika vor allem wegen seiner AOL-Audio-Botschaft „You’ve Got Mail“ kennt, ist nach langer Krankheit gestorben. Er starb am Dienstag (05. November), nur einen Tag vor seinem 75. Geburtstag. Dies gab sein ehemaliger Arbeitgeber, WKYC-TV Studios in Cleveland, bekannt. Edwards erlag den Folgen eines Schlaganfalls.

Edwards’ Stimme wurde 1989 zu einem Symbol für den Beginn der digitalen Kommunikation und war für Millionen von Menschen der vertraute Sound, der sie über neue Nachrichten informierte. Er sprach für den Telekommunikationsriesen auch noch die Worte „Welcome“ „File’s Done“ und „Goodbye“ ein. Dafür erhielt er damals die fast schon symbolisch zu nennende Summe von 200 US-Dollar.

Die kurzen Phrasen nahm Edwards ursprünglich in seinem Wohnzimmer auf, mit einem simplen Standard-Kassettenrekorder mit Aufnahmefunktion. Die technische Einfachheit spielte letztlich keine Rolle, die Audio-Botschaften schrieben Technikgeschichte und gaben dem Internet früh einen menschlichen Beiklang. Sie halfen zudem, Ängste vor dem neuen digitalen Territorium zu dämpfen. AOL gehörte für eine Zeit lang zu den wertvollsten US-Firmen und prägte die Frühzeiten des Netzes.

Die AOL-Stimme war (fast) nie zu sehen

Edwards Stimme ist, obwohl er bis auf einen kleinen Cameo-Auftritt in der „Tonight Show“ mit Jimmy Fallon“ im Jahr 2015 nie in Erscheinung trat, Teil eines popkulturell wertvollen Soundtrack, der die Ära des frühen Internets prägte. In Filmen und Serien, die an die aufregenden Anfänge des Internets erinnern, lebt seine Stimme indes weiter.

Elwood Hughes Edwards Jr. wurde am 6. November 1949 in Glen Burnie, Maryland, geboren. Schon zu Schulzeiten arbeitete er beim Radio und ging nach seinem Abschluss als Live-Ansager zum Fernsehen. Auch wenn er viel vor der Kamera machte – unter anderem auch als Wetterfrosch – zog es ihn eher in den Hintergrund. Unter anderem als Kameramann und Grafikspezialist arbeitete er bis zu seinem Ruhestand Jahrzehnte für das Kabelfernsehunternehmen WKYC. Er wurde 74 Jahre alt und hinterlässt seine Frau Karen und zwei Kinder.