Warum gibt es auf TikTok geschmacklose Fan-Videos von Anne Frank?

Von EJ Dickson

Die meisten klugen Menschen betrachten das Leben von Anne Frank, der jungen Jüdin, die 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen starb, als tragische Geschichte einer mutigen Frau mit unbegrenztem Talent und Potenzial, deren Leben von bösen Mächten furchterregend verkürzt wurde.

Aber das Internet ist kein vernünftiger Ort. Es ist ein Ort, wo satanistische Verschwörungstheorien über Möbelmarke gedeihen, wo Menschen ausflippen, weil Süßigkeiten nicht sexy sind, und wo historische Schrecken mit dem Gefühl und dem Pathos der Online-Tagebuch-Einträge eines My-Chemical-Romance-Fans aus dem Jahr 2008 angereichert werden.

Ein Beispiel dafür ist die Verbreitung von Anne-Frank-Videos auf TikTok, wo Franks grausame Geschichte neu verpackt und einer jüngeren Generation nahegebracht wird. Diese Videos (oder „Edits“) sind so gestaltet, dass sie wie Musikvideos aussehen, mit Archivfotos und Filmmaterial von Frank und ihrer Familie. Sie sind mit Szenen aus verschiedenen Verfilmungen von Anne Frank verbunden und ergeben so das Tagebuch eines jungen Mädchens, das akustisch unterlegt ist mit aktuellen Popsongs.

Geschmacklose Zusammenstellungen

Ein Video mit mehr als 4,5 Millionen Aufrufen zeigt eine Szene aus der Verfilmung „Anne Frank“ aus dem Jahr 2001, in der Annes Kopf von einem Nazi-Gefängniswärter rasiert wird, unterlegt mit dem Ghost-Hit „Mary on a Cross“ von 2019, einem häufig abgespielten Song auf TikTok. Die Person, die das Video erstellte, postete es auf der eigenen Seite zusammen mit leicht anzüglichen Fan-Edits von fiktiven Charakteren wie Harry Potter und Xavier aus der Serie „Wednesday“. (Ein anderes, glücklicherweise weniger beliebtes Video auf demselben Konto, ist noch schlimmer. Es zeigt eine Montage von Schwarz-Weiß-Fotos von Anne und ihrer Schwester Margot, die ebenfalls in Bergen-Belsen ums Leben kam, und wird unterlegt mit dem Titelsong ‚Linda and Heather‘ der ‚Disney Channel‘-Serie „Liv and Maddie“; alles mit dem ganz und gar fröhlichen Text „pink pink pink pink, girls girls girls/glitter glitter glitter glitter, twirls twirls twirls!“)

Nicht alle Videos über Anne Frank sind hochstilisierte, musikvideoähnliche Bearbeitungen, aber alle zeugen von der gleichen Faszination für ihre Biographie. Ein anderes TikTok-Video zeigt einen Eintrag für Margot Frank auf der Seite „Famous Birthdays“, dem „Wikipedia der Generation Z“ (wo sie knapp unter dem 16-jährigen philippinischen TikTok-Star @nash_dc und vor dem „Batman Forever“-Mimen Val Kilmer rangiert). Ein anderes Video stellt Filmszenen von Anne und Margot in ihrem Schlafzimmer in Amsterdam späteren gegenüber, wie Margot in den Armen ihrer Schwester in Bergen-Belsen an Typhus stirbt. Das Video ist zu Adeles „Rolling In the Deep“ vertont.

Video-Ersteller will auf Holocaust aufmerksam machen, nicht beleidigen

Der 17-jährige Produzent dieses Videos namens Cesar hat einen Account, auf dem er ähnliche Bearbeitungen verschiedener Filme auf TikTok postet. Er sagt, dass er einerseits von Anne Frank inspiriert wurde, nachdem er von ihr im Geschichtsunterricht erfuhr. Deshalb machte er das Video vor allem, um auf die Schrecken des Holocaust aufmerksam zu machen. „Ich denke, dass ist eine irgendwie krasse Geschichte und ich glaube, dass das Wissen über das, was im Holocaust passiert ist, die Menschen wieder mehr zusammenbringen, wenn man sieht, was viele unschuldige Menschen erlitten haben“, sagte er ROLLING STONE.

Auf die Frage, ob er jemals darüber nachgedacht habe, ob jüdische Menschen oder Holocaust-Überlebende die Bearbeitungen als unsensibel oder beleidigend empfinden könnten, sagte Cesar, dass ihm das nie in den Sinn gekommen sei, er sich darüber aber keine Sorgen mache. „Ich denke, es wäre nur fair, wenn die Welt über ihre Geschichte Bescheid wüsste, damit sie sich nicht wiederholt“, sagte er.

Für viele ist es befremdlich, dass es Fan-Edits von Anne Frank gibt. Weil sie eben nicht von der Annahme ausgehen, dass das Leben tragisch verstorbener historischer Persönlichkeiten dem gleichen Romantisierungsprozess unterworfen sein könnte wie, sagen wir, fiktive Zauberer oder Netflix-Hünen. Sie finden überhaupt schon die Idee erschreckend, sogar beleidigend.

Nicht zuletzt kann dies ein Zeichen für ein fehlendes oder unvollständiges Verständnis historischer Tatsache oder für eine ironische Distanz zu ihrer nicht immer klaren Bedeutung sein. In der Tat sind die Anne-Frank-Videos bei weitem nicht der einzige Fall, in dem Kreative auf TikTok den Holocaust mit vielleicht etwas weniger Sensibilität behandeln, als es das Thema verdienen würde. Das zeigt auch ein Video einer Holocaust-Überlebenden, die sich dem TikTok-Trend Magic Bomb unterordnen muss. Eine Person auf Twitter fasste den Irrsinn, eine 99-jährige Frau tanzen zu sehen, während sie Fragen über ihr größtes Trauma beantwortet, passend zusammen: „Geht es nur mir so oder ist es verrückt, seine Großmutter dazu zu bringen, dies für TikTok zu tun?“

Aus dem Amerikanischen übersetzt, erstmals veröffentlicht auf rollingstone.com