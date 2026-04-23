„Only Margo“: White-Trash-Drama mit famosem Ensemble

Mehr White Trash geht nicht: Mama Shayanne hat früher bei Hooters knapp bekleidet Burger serviert. Papa Jinx ist ein ehemaliger Profi-Wrestler, der die Kontrolle über sein Leben verloren hat. Und Margo? Als ihr College-Professor sagt, sie sei eine so exzellente Schreiberin, dass sie eigentlich nach Harvard gehöre, steigt sie nicht nur mit ihm ins Bett, sondern wird auch gleich schwanger. Weil er nichts mit dem Kind zu tun haben will („Woher weißt du überhaupt, dass es von mir ist?“), sie es aber trotzdem zur Welt bringt, keinen Job findet und ihr bald das Geld ausgeht, kommt sie auf die grandiose Idee, einen OnlyFans-Account einzurichten, bei dem sie sich auch als Autorin austoben kann – zum Beispiel, indem sie dafür bezahlt wird, Dickpics wie Pokemon-Figuren zu beschreiben.

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Das ist der Stoff, aus dem BookTok-Hypes sind. Doch die Serienadaption von Rufi Thorpes schrillen Coming-Of-Age-Roman „Only Margo“ (Originaltitel: „Margo’s Got Money Troubles“) ist nicht das schlüpfrig-verklemmte Fiasko, das man da vielleicht befürchtet hätte. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer ist, dass mit A24 das derzeit angesagteste und mutigste Indiefilm-Studio („Euphoria“, „Everything Everywhere All At Once“, „Beef“, „Marty Supreme“) die Serie produziert hat. Ein anderer, dass sich David E. Kelley („Ally McBeal“, „Big Little Lies“), der wie kaum ein anderer ein Gefühl für skurrile Figuren und bizarre Dramedy-Storys hat, hinter „Only Margo“ steckt. Vor allem aber begeistert diese Geschichte, die von Bigotterie, Selbstermächtigung, sexueller Befreiung und zweiten Chancen erzählt, mit einem Ensemble, in dem nicht nur Elle Fanning, Michelle Peiffer und Nik Offerman als dysfunktionale Familie glänzen, die irgendwie wieder zusammenfindet, sondern auch Nicole Kidman oder Greg Kinnear sich was trauen. (AppleTV)