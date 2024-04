Timetable Fan Fest Euro: So will Ed Sheeran einheizen – billige Tickets gibt’s auch

Neue Infos zum Fan Fest Euro 2024 (12. Juni 2024), das auf der Münchner Theresienwiese zwei Tage vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft für Stimmung sorgen soll: Der Veranstalter hat den Timetable des Musikprogramms, das durch eine Show von Tim Bendzko komplettiert wird, und weitere Details zum Musik- und Fußballfestival bekannt gegeben. Darunter auch eine neue Preisstruktur für limitierte vergünstigte Ticketkontingente.

Los geht’s um 16 Uhr mit Singer-Songwriter Tim Bendzko, der das rund fünfstündige Konzertprogramm eröffnen soll. Um 17 folgt die britische Pop-Sängerin Dylan. Danach kommt, von 18 bis 19 Uhr, Mark Forster. Nelly Furtado steht von 19.30 bis 20.30 Uhr auf der Bühne; die Portugiesin steuerte 2004 mit „Forca“ einen eigenen offiziellen Europameisterschaftssong bei. Rund 90 Minuten will Ed Sheeran dann abliefern – von 21.15 bis 22.45 Uhr. nach aktuellem Stand ist dies der einzige Auftritt des britischen Pop-Barden in Deutschland in diesem Jahr. Nach Ende seines Gigs in München sind es dann keine 48 Stunden mehr bis zum Anpfiff der Fußballpartie zwischen Gastgeber Deutschland und der schottischen Nationalmannschaft.

Einlass ist bereits ab 14 Uhr, also zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn. Die Theresienwiese soll dabei zur „Fußballwelt“ werden, mit Besucheraktionen, Gastronomie und Rückzugsorten.

Neue Preisstruktur

Zum regulären Eintrittspreis von 111.65 Euro (inklusive Gebühren) in der Kategorie 1 gesellen sich nun Tickets der limitierten Ticketkontingente der Kategorien 2 (99,- inklusive Gebühren) und 3 (69,- inklusive Gebühren). Die Bereiche der Kategorien 2 und 3 sollen unmittelbar hinter dem Bereich der Kategorie 1 zentral und hintereinander vor der Bühne liegen. Die direkte Sicht auf die Stage mit ihren großen Videowalls sei somit in allen Kategorien gegeben. Karten für das Event sind bei Eventim verfügbar.

Alle Tickets werden digital ausgestellt. Die An- und Abreise ist kostenlos mit dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV – Zonen M-6) möglich und in den Tickets bereits inkludiert.