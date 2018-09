„Nirvanas überlebende Mitglieder wiedervereinigen sich während Foo Fighters Seattle-Konzert“ – so die Überschrift eines Artikels der „Seattle Times“. Nirvana teilten den Artikel auf Facebook, doch nicht alle Fans zeigten sich begeistert.

Kommentare wie „Klingt das nicht dumm? ‚Überlebende Mitglieder'? Als wären sie in einen Autounfall geraten und Kurt hätte es nicht überlebt?" sind unter dem Post zu lesen. Also die Diskussion: Kann man ohne Kurt Cobain von einer Reunion der Kultband sprechen?

Krist Novoselic reagiert mit einem Tweet humorvoll auf die Kritik: „Wir haben versucht, ihn wegen des Auftritts zu erreichen – jedes Mal, wenn wir versucht haben, Kurt zu kontaktieren, sind wir nicht durchgekommen. Das Telefon klingelte und klingelte. Kurt benutzt keine E-Mails. Tatsächlich habe ich ihm noch nie eine E-Mail geschrieben und ich bin seit 1993 online.“

We tried to get a hold of him for this gig—as many times as we tried to contact Kurt, we couldn't get through. The phone just kept ringing & ringing. Kurt does not have email. In fact I have never emailed him in my life and I have been online since 1993. https://t.co/HTpvvhxzr1

— Krist Novoselić (@KristNovoselic) September 4, 2018