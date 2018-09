Am Freitag starten U2 den Europa-Teil ihrer aktuellen Tour. Zuvor ist Sänger Bono bereits in politischer Mission unterwegs. Mit der Bundeskanzlerin sprach er über Entwicklungshilfe für Afrika.

Am Freitag (31. August) und Samstag (01. September) spielen U2 in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Es ist der Start ihrer großen Europatournee rund um die Veröffentlichung ihres neuen Albums „Songs Of Experience“. Sänger Bono ist schon seit Dienstag in der Hauptstadt - allerdings nicht, um schon einmal Instrumente zu stimmen. Stattdessen geht es dem Mitbegründer der Entwicklungshilfeorganisation ONE um konkrete politische Anliegen. Auch deswegen traf sich der 58-Jährige mit Angela Merkel im Kanzleramt, um über Armutsbekämpfung und Entwicklungschancen in Afrika zu sprechen. Die Kanzlerin bricht am Mittwoch zu einer dreitägigen Reise nach Ghana, Nigeria und Senegal auf. https://www.instagram.com/p/BnB6X1jAJwC/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1wesb4xqkblzw Bereits am…