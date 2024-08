Oasis-Reunion wird konkreter: Liam Gallagher widmet Noel „Half The World Away“

Eine Song-Widmung entfacht Gerüchte: Spielen Oasis nächstes Jahr eine Reunion-Show?

Liam singt „Half The World Away“ für Noel

Liam Gallaghers Auftritt beim diesjährigen Reading Festival sorgte bei Fans weltweit für Aufsehen. Der ehemalige Oasis-Sänger spielte während seines Sets wie so häufig Songs der seit 2009 aufgelösten Band. Darunter war dieses Mal auch „Half The World Away“. Zunächst als B-Seite des Hits „Whatever“ (1994) veröffentlicht, ist der Track vor allem eines – eigentlich ein Noel-Gallagher-Song. Liam Gallagher wählte für den Auftritt also ein Oasis-Lied, das im Studio von seinem Bruder eingesungen wurde. Hinzu kam die eindeutige Widmung: „Ich möchte diesen Song Noel fucking Gallagher widmen“, sagte der Sänger.

Es war nicht die einzige schräge Widmung, die Liam Gallagher während seines Auftritts aussprach. „Digsy’s Dinner“ eröffnete er mit den Worten „an alle Vegetarier“, „D’Yer Wanna Be A Spaceman?“ mit: „Wer schnüffelt in Reading noch Klebstoff? Dieses Lied ist für alle Weltall-Kadetten.“ Dass er seinen Bruder direkt ansprach, ist dennoch die aufsehenerregendste Aussage – schließlich sind Liam und Noel Gallagher seit Jahren öffentlich zerstritten.

Spielen Oasis kommendes Jahr Reunion-Konzerte?

Liam Gallaghers Worte lassen Fans nun auf eine Wiedervereinigung der Band hoffen. Der ehemalige Frontmann der Britpop-Stars spielte in Reading schließlich das Album „Definitely Maybe“ (1994) zu dessen 30. Geburtstag in Gänze. Außerdem folgte die Aussage auf der Bühne nur wenige Tage nach ersten Gerüchten um eine Reunion der Brüder. Das Londoner Wembley Stadium soll im Sommer 2025 nämlich für zehn Abende geblockt sein, außerdem soll es einen Auftritt in Heaton Park in Oasis’ Heimat Manchester geben. Für das Glastonbury Festival sollen sie als Headliner im Gespräch sein.

Auch dazu hatte Liam Gallagher sich bereits geäußert, indem er sich auf X über User lustig mache, die die (nicht bestätigten) Oasis-Auftritte für eine schlechte Idee halten. „Heaton Park ist ein schrecklicher Ort für Konzerte“, schrieb beispielsweise jemand. Daraufhin antwortete Liam Gallagher: „Wir sehen uns ganz vorne.“ In Reading bezog er sich womöglich auf diese Gerüchte, als er über eine „interessante Situation“ derzeit sprach.

Noel Gallagher lobt seinen Bruder

Noel Gallagher ging bisher stiller mit den Gerüchten um. Dennoch befeuerte er sie, als er kürzlich in einem Interview huldigende Worte für seinen Bruder fand. So verglich er ihre Gesangsqualitäten anhand von Oasis-Songs: „Ich kann ‚Slide Away‘, ‚Cigarettes & Alcohol‘, ‚Rock’n’Roll Star‘ und ‚Columbia‘ und all diese Sachen nicht singen“, so Noel Gallagher. „Also, ich kann es schon, aber es ist dann nicht dasselbe. Da geht es um den Ton seiner Stimme und die Attitüde – ich habe nicht dieselbe Ausstrahlung wie er.“ Später sagte er: „Meine Stimme ist wie ein halbes Guinness an einem Dienstag – ganz in Ordnung. Liams hingegen ist zehn Tequila-Shots in einer verdammten Freitagnacht.“ Abschließend stellte er fest: „Wenn ich einen Song singe, klingt er gut. Wenn er ihn singt, ist er großartig.“

Die Qualität, Menschen mitzureißen, habe sich Liam Gallagher auch nach der Trennung von Oasis behalten, so sein Bruder. Vielleicht also werden die Hoffnungen der Fans also endlich wahr …