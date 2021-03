Peaches: „Es gibt immer noch viele, die ‚Pussy‘ vulgär finden und zensieren!“

Dave Grohl hat in einem Interview betont, dass Lemmy von Motörhead noch immer großen Einfluss auf seine Musik hat.

Neben den bereits veröffentlichten Songs „Shame Shame“ und „Waiting On A War“ macht auch „No Son Of Mine“ Lust auf das neue Album der Foo Fighters. Zu letzterem Track hat Dave Grohl kürzlich in einem Interview verraten, dass der Song von Motörhead-Sänger Lemmy Kilmister inspiriert wurde. Foo Fighters: Lemmys Einfluss ist hörbar Dem neuen Album „Medicine At Midnight“, das am 5. Februar 2021 erscheinen wird, und insbesondere „No Son Of Mine“ sei Lemmys Stil anzumerken. Im Gespräch mit dem „OK!“-Magazin sagte Grohl: „Ich wünschte, Lemmy wäre am Leben, um es zu hören. Er könnte sehen, wie groß sein Einfluss auf…