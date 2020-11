Im März kündigte Dave Grohl das zehnte Album der Foo Fighters an, doch dann hörte man nie wieder davon. Nun tauchten Hinweise darauf in Kalifornien auf.

In Los Angeles tauchten dieser Tage einige Hinweise darauf auf, dass bald ein neues Album der Foo Fighters anstehen könnte. Eine Instagram-Userin lud am Freitag (30. Oktober) ein Selfie von sich hoch, aufgenommen vor dem Vogue Theater auf dem Hollywood Boulevard. Auf der Anzeigetafel des Theaters waren das Bandlogo, ein doppeltes F, und die römische Ziffer für 10 zu sehen. Die zehnte Platte der Band? https://www.instagram.com/p/CG8Z4TeAHk8/ Auf Reddit postete jemand am Sonntag (1. November) das Video von einer Hauswand, die angestrahlt wurde. Aus einem brennenden Kamin tauchte die gleiche Kombination aus Logo und Zahl auf. https://www.reddit.com/r/Foofighters/comments/jlvahb/second_ff_x_sighting_in_my_neck_of_the/ Im März erklärte Dave…