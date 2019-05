Ohren zu! So reagiert Madonna auf die heftige ESC-Häme

Gespannt warteten Millionen Fans auf den Auftritt von Madonna beim Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv. Doch bei "Like A Prayer" bekam sie kaum ihre Stimme in Schwung.

Lange Zeit war nicht einmal klar, ob Madonna überhaupt beim ESC in Israel auftreten würde. Die Queen Of Pop war überraschenderweise fast bis kurz vor Start der Show gar nicht als Act gemeldet. Warum auch immer. Aber Madonna kam - und sorgte mit ihrer Performance für hochgezogene Augenbrauen. Nach einer mehr als dreistündigen Veranstaltung mit großzügigem Füllprogramm nach dem eigentlichen Wettbewerb enterte Madonna um Mitternacht die Bühne, um die Zuschauer daran zu erinnern, dass sie immer noch der größte Popstar der Welt ist. Anstatt sich lediglich an ihren neuen Songs zu versuchen begann Madonna allerdings mit "Like A Prayer". Eigentlich…