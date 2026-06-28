Oliver Trees Familie gründet Stiftung für Künstler-Förderung

Oliver Trees Familie hat eine neue Stiftung ins Leben gerufen – dem Wunsch des verstorbenen Sängers entsprechend, um junge Künstlerinnen und Künstler mit Grants zu unterstützen.

Nur zwei Wochen nach Trees Tod bei einem Hubschrauberabsturz in Brasilien im Alter von 32 Jahren startete seine Familie am Samstag die Dr. Oliver Trees Extremely Epic Art Grant for Baby Geniuses.

„Oliver war überzeugt, dass Künstler ihr Handwerk am besten nicht durch Studium perfektionieren, sondern indem sie die Hände schmutzig machen und Dinge erschaffen“, heißt es im Leitbild der Stiftung. „Die Stiftung vergibt Grants an Künstlerinnen und Künstler, die in den Bereichen Musik, Film, Installation und Performance arbeiten.“

Oliver Tree hatte Vision für sein Erbe

Die Stiftung geht auf Trees eigene Vorstellung zurück, was sein Erbe nach seinem Tod sein sollte – wie er in Interviews vor seinem Ableben offenbarte.

„Wenn ich sterbe, geht das ganze Geld zurück an Künstler. Deshalb habe ich eine Stiftung gegründet, sie heißt ‚Dr. Oliver Trees Art Grants for Baby Geniuses‘. Hoffentlich wird sie 100 Jahre Bestand haben“, sagte Tree in einem Videointerview, das auf der Website der Stiftung geteilt wird. „Man darf das Geld nicht für Equipment ausgeben, man darf es nicht für Ausbildung oder Schulgebühren verwenden, aber man darf damit Leute anheuern, die bei der Produktion helfen, man darf Geräte und Equipment mieten.“

Tree fuhr fort: „Das ist meine Überzeugung, und ich habe ein Komitee zusammengestellt, das nach meinem Tod entscheidet. Ich plane, das noch zu meinen Lebzeiten zu tun, aber im Grunde wird jedes Jahr abgestimmt, wer das Geld bekommt.“ Wer dem Komitee angehören soll, erklärte Tree so: „Kollaborateure, mit denen ich zu Lebzeiten Musik, Film oder Kunst gemacht habe, treffen die Entscheidung.“

„Oliver hat verfügt, dass bestimmte nicht kunstbezogene und nicht sentimentale Vermögenswerte verkauft werden, um den Grant-Fonds zu speisen“, schreibt die Stiftung; auch Spenden werden angenommen. „Der Fonds soll kreative Kunstprojekte unterstützen und mindestens 50 bis 100 Jahre aktiv bleiben.“

Gedenkfeier im Juli

Bewerbungsvoraussetzungen, Einreichungsfristen und weitere Details „werden in Kürze bekanntgegeben“.

Neben der Gründung der Stiftung gab Trees Familie auch bekannt, dass am 25. Juli eine Gedenkfeier für den Sänger im Quarry Amphitheater der University of California in Santa Cruz stattfinden wird. Eingeladen sind ausschließlich Freunde und Familie – die Veranstaltung wird jedoch als Livestream übertragen.