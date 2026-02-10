Alles, was wir über die „Once Upon a Time in Hollywood“-Fortsetzung wissen

Es sind sieben lange Jahre vergangen, seit wir Cliff Booth gesehen haben, Brad Pitts Zweiter-Weltkrieg-Veteran und Stuntman in Quentin Tarantinos „Once Upon a Time in Hollywood“. Vermissen Sie seinen groovigen Wohnwagen oder seinen Pitbull Brandy? Oder die Szene, in der er oben auf dem Dach, oberkörperfrei und mit einer Zigarette im Mund, eine TV-Antenne repariert? Dann gibt es gute Nachrichten: Booth bekommt seinen eigenen Film. „The Adventures of Cliff Booth“, einer der von uns am meisten erwarteten Filme des Jahres, kommt zu Netflix. Hier ist alles, was wir über die Fortsetzung wissen.

Brad Pitt kehrt in seiner Rolle zurück, David Fincher führt Regie

Im April 2025 wurde bekannt gegeben, dass Pitt als Booth zurückkehren wird. Obwohl Tarantino das Drehbuch geschrieben hat, wird er diesmal nicht selbst Regie führen. Stattdessen übernimmt David Fincher die Inszenierung, der zuvor bereits mit Pitt bei „Seven“ (1995), „Fight Club“ (1999) und „The Curious Case of Benjamin Button“ (2008) zusammengearbeitet hat.

Tarantino sagt, das Projekt habe ihn nicht begeistert

„Once Upon a Time in Hollywood“ ist Tarantinos neunter Film, und er hat immer gesagt, dass sein zehnter zugleich sein letzter sein werde. Ursprünglich sollte das Finale „The Movie Critic“ werden – über einen Filmkritiker der Siebzigerjahre, der für ein Porno-Magazin schrieb –, doch dieses Projekt verwarf er im April 2024. Berichten zufolge entstand daraus schließlich die Idee zu Cliff Booth.

„Ich liebe dieses Drehbuch, aber ich bewege mich immer noch auf demselben Terrain, das ich schon einmal betreten habe“, sagte Tarantino im August 2025 im Podcast „Church of Tarantino“. „Das hat mich einfach nicht begeistert. Bei diesem letzten Film muss ich wieder nicht wissen, was ich tue. Und ich muss Neuland betreten.“

„Ich glaube, David Fincher und ich sind die zwei besten Regisseure“

„Ich glaube, David Fincher und ich sind die zwei besten Regisseure“, fügte Tarantino hinzu. „Die Tatsache, dass David Fincher meine Arbeit adaptieren will, zeigt mir ein Maß an Ernsthaftigkeit gegenüber meinem Werk, das man berücksichtigen muss.“

Pitt sagt, es sei eher eine „Episode“ als eine Fortsetzung

Im Juni 2025 beschrieb Pitt das kommende Projekt während der Europa-Premiere von „F1“. „Das ist etwas, das Quentin als eine Episode geschrieben hat“, sagte er. „Nicht wirklich eine Fortsetzung, sondern eine Episode der Figur aus ‚Once Upon a Time‘. Aber er wollte es zu diesem Zeitpunkt nicht selbst inszenieren. Unser gemeinsamer Freund David Fincher ist eingesprungen und führt Regie. Wir fangen im Juli an, und es dürfte richtig Spaß machen.“

Der Trailer kam als Super-Bowl-Überraschung

Der Super Bowl LX bot ein Spiel zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots, eine historische Halbzeitshow von Bad Bunny und wie immer eine große Auswahl an Werbespots. Mitten in diesem Trubel veröffentlichte Netflix überraschend den Trailer zu „Cliff Booth“, in dem unser geliebter Stuntman zu sehen ist. Er beginnt mit Elizabeth Debicki, die Booth zu den Ereignissen in Hollywood befragt, als er und Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) dabei halfen, „diese Hippie-Eindringlinge zu überwältigen“. Booth antwortet: „Ich besitze nicht viele Talente. Aber ich weiß, dass man sich einer guten Geschichte besser nicht in den Weg stellt.“

Weitere Stars und Tarantino-Referenzen im Trailer

Der Trailer zeigt außerdem Carla Gugino, Karren Karagulian, die fiktive Fast-Food-Kette Big Kahuna Burger aus dem Tarantino-Universum sowie eine Werbung für „Looking for Mr. Goodbar“, die Cliff Booth im Jahr 1977 verortet. Ebenfalls mit dabei sind Yahya Abdul-Mateen II, Timothy Olyphant, Scott Caan und Peter Weller sowie Holt McCallany, der in Finchers Serie „Mindhunter“ den FBI-Agenten Bill Tench spielte.