Oscars 2025: Auf diese Performances können sich Zuschauer freuen

Bei den Academy Awards, die am 2. März stattfinden, werden Ariana Grande und Cynthia Erivo, die in dem Filmmusical „Wicked“ gemeinsam zu sehen sind, auftreten. Außerdem wird Lisa Manobal von Blackpink, die in der jüngsten Staffel von „The White Lotus“ spielt (und deren neues Album am 28. Februar veröffentlicht wird), bei den Oscars 2025 performen. Darüber hinaus wurden Auftritte von Raye, Doja Cat und Queen Latifah bestätigt.

Oscars 2025: Eine Neuerung gibt es

Anders als bei vergangenen Oscar-Verleihungen werden die Nominierten für den besten Song und die beste Filmmusik nicht auftreten. Die Veranstalter haben sich dafür entschieden, persönliche Würdigungen aus dem Umfeld der Songschreiber und Interpreten einzuspielen.

Für den besten Song sind unter anderem Brandi Carlile und Elton John mit „Never Too Late“ nominiert, für die beste Filmmusik Volker Bertelmann für „Konklave“. Bertelmann hat vor drei Jahren den Oscar für seine Musik für „Im Westen nichts Neues“ gewonnen.

Die Oscar-Verleihung findet in der Nacht vom 2. auf den 3. März im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Die Nominierten der Musik-Kategorien bei den Oscars 2025 im Überblick:

Beste Filmmusik

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Bester Filmsong

El Mal – Emilia Pérez

The Journey – The Six Triple Eight

Like a Bird – Sing Sing

Mi Camino – Emilia Perez

Never too Late – Elton John: Never too Late