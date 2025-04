Ozzy Osbourne startet „intensives Training“ für letzten Auftritt

Ozzy Osbourne bereitet sich mit voller Kraft auf den wohl emotionalsten Moment seiner Karriere vor: den allerletzten Auftritt mit Black Sabbath. Im Rahmen des Konzerts „Back to the Beginning“ am 5. Juli im Villa Park in Birmingham wird die 76-Jährige Metal-Legende nicht nur ein letztes Mal mit seiner Band auf der Bühne stehen, sondern auch sein finales Solo-Set spielen. Der krönende Abschluss einer Ära – und Osbourne soll ihn offenbar auf einem fliegenden Thron zelebrieren.

Trotz gesundheitlicher Rückschläge und zahlreicher Operationen zeigt sich der „Prince of Darkness“ entschlossen und kämpferisch. In der SiriusXM-Radiosendung „Ozzy Speaks“, die er gemeinsam mit Co-Moderator Billy Morrison moderiert, sagte Osbourne nun, dass er mit „heftigem Training“ begonnen hat, um sich auf die körperlichen Herausforderungen der Show vorzubereiten. Es wird seine erste vollständige Performance seit dem Jahr 2018 sein.

„Es ist wirklich wie ein Neuanfang“

„Ich habe seit – das wären jetzt sieben Jahre – nichts mehr gemacht,“ so Osbourne. „Und ich habe all diese Operationen hinter mir. Es ist wirklich wie ein kompletter Neuanfang.“ Sein derzeitiges Trainingsprogramm beschreibt er als „Ausdauertraining“. Für den genesenden Rockstar ist jeder Schritt ein Fortschritt: „ Das erste, was flöten geht, wenn man bettlägerig ist, ist die Kondition,“ erklärt er. „Also glaubt es oder nicht, ich mache zwei Sets an drei Minuten langen Spaziergängen pro Tag sowie Gewichttraining. Ich muss in die Gänge kommen. Daher wecke ich meinen Körper auf.“ Dabei macht er deutlich, wie sehr ihn selbst kleine Trainingseinheiten fordern: „Drei Minuten für dich, zum Beispiel, sind nichts. Doch ich lag auf meinem Rücken und erholte mich von zig OPs.“

Kein vollständiges Black Sabbath- oder Solo-Set

Bereits im Februar hatte Osbourne in derselben Radiosendung die Erwartungen an seinen Bühnenauftritt etwas gedämpft. Ein vollständiges Solo-Set oder gar ein ganzes Black-Sabbath-Programm werde es voraussichtlich nicht geben. „Ich plane nicht, ein komplettes Set mit Black Sabbath zu machen, aber ich werde kleine Stücke mit ihnen spielen. Ich mache das, was ich kann und womit ich mich wohlfühle,“ so der Musiker. Ob es nun Drogen, Alkohol, Tierbisse oder öffentliche Eskalationen waren – Ozzy Osbourne ist dafür bekannt, dass er früher so ziemlich jede Grenze überschritt.

Heute jedoch kämpft der 76-Jährige mit einer Reihe von gesundheitlichen Herausforderungen. Neben seiner Parkinson-Erkrankung leidet er weiterhin an starken Rückenproblemen – der Alltag bleibe eine Herausforderung: „Ich versuche, wieder auf die Beine zu kommen. Die meisten Leute springen morgens einfach aus dem Bett – ich muss zuerst mein Gleichgewicht finden. Aber ich bin nicht tot. Ich bin immer noch aktiv und tue, was ich kann.“ In den vergangenen Monaten hatte Osbourne immer wieder offen über seine gesundheitlichen Probleme gesprochen. Zuletzt wurde er mehrfach im Rollstuhl gesehen.

Ein Metal-Gig für die Geschichtsbücher

Trotz allem will Osbourne seinen Fans einen würdigen Abschied bieten – und der hat es in sich: Neben Black Sabbath und seinem eigenen Solo-Set wird das Konzert von Musikgrößen wie Metallica, Guns N’ Roses, Tool, Slayer, Pantera, Gojira und Alice in Chains begleitet. Das Festival gleicht einer Pilgerstätte für Heavy-Metal-Fans aus aller Welt.

Begleitend zum großen Finale erscheint im Herbst auch eine Dokumentation auf Paramount+, die Osbournes gesundheitliche Kämpfe und seinen Weg zurück auf die Bühne dokumentiert – inklusive des letzten Black Sabbath-Auftritts.