Ozzy Osbourne: Elektrolyte nicht durch die Nase ziehen!

Er weiß, wovon er redet: Ozzy Osbourne warnt Fans vorm Schnupfen einer ganz bestimmten Substanz.

Das als „Death Dust“ vermarktete Elektrolytepulver der Dosenwasserfirma Liquid Death eignet sich dem „Prince Of Darkness“ zufolge nicht dazu, durch die Nase gezogen zu werden. Das verkündete Ozzy Osbourne nicht nur privat, sondern ganz offiziell in einem Werbeclip der Firma. In dem Filmchen sind zunächst zwei Teenager zu sehen, die das Mischpulver in einen Becher füllen. Dann kommt der ehemalige Black-Sabbath-Frontmann in einem Auto vorbei und ruft ihnen zu: „Hey, Kids! Death Dust? Glaubt mir, schnupft das nicht.“

Daraufhin erwidern die Jungen, das nicht geplant zu haben – und halten Ozzy Osbourne einen Kurzvortrag über Hydration und die Vorteile von Elektrolyten für den Körper. Auf alle weiteren drogenbezogenen Warnungen des Metal-Stars reagieren sie verblüfft. Das Werbevideo endet mit einer Anleitung zur richtigen Nutzung.

Hat Ozzy Osbourne Ameisen geschnupft?

Ozzy Osbourne kommentierte die Zusammenarbeit: „Ich liebe es, wie Liquid Death eine gesunde Sache wie das Hydriertbleiben spaßiger macht.“ Und weiter: „Ernsthaft, zieht es nicht durch die Nase oder injiziert irgendwas, das sie herstellen. Es ist besser zum Trinken.“ Der inzwischen ruhig gewordene Musiker war in früheren Jahren durchaus für die eine oder andere Eskapade bekannt. So hält sich das Gerücht, dass er einst Ameisen geschnupft haben soll …