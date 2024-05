Wer Fledermäusen den Kopf abbeißt, muss furchtlos sein. Dieser Ruf eilt Ozzy Osbourne zumindest voraus. Aber der Schein trügt. Wie der Sänger nun in einer Folge des „The Osbournes“-Podcasts öffentlich machte, gibt es da sehr wohl einige Dinge, die ihm einen Schauer über den Rücken laufen lassen.

In einem Clip der etwas anderen Familientherapie, der auf YouTube Shorts geteilt wurde, fragte Jack, der Sohn des Black-Sabbath-Frontmanns, seine Familie (also seinen Vater Ozzy, seiner Mutter Sharon und seine Schwester Kelly), was ihre größten Ängste sind.

Der Sänger brauchte nicht lange darüber nachzudenken. Er habe definitiv Angst vor Ratten, sagte er, um dann zu ergänzen: „Und vor deiner Mutter!“

Die Ängste der Osbournes

Für Kelly ein No-Go. Sie bezeichnete ihren Vater daraufhin als „Arschloch“. Sharon, die auch Ozzy Osbournes Manager ist, konnte dem nur zustimmen, verriet aber auch, dass sie Höhenangst hat und sich vor Feuer fürchtet. Kelly hingegen deutete an, dass ihr derzeit alles Sorgen bereite, was „irgenwie mit dem Tod“ zu tun hat.

Zuletzt zeigte sich Sharon indes bekümmert, dass Osbourne-Tochter Aimee keine Rolle in der Kult-Reality-TV-Serie „The Osbournes“ spielen wollte. Sie sei damals 18 Jahre alt gewesen und hätte einfach keine Lust auf das Scheinwerferlicht gehabt, so Osbourne bei einem Gastauftritt im „Howie Mandel Does Stuff“-Podcast.