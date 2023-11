Ozzy Osbourne: „Ich habe nur noch 10 gute Jahre“ – raucht deshalb Weed

Der Rockmusiker Ozzy Osbourne hat eine düstere Prognose abgegeben und meint, dass er „höchstens noch 10 Jahre“ hat, in denen er in guter Form leben kann. Der 74-jährige Metal-Musiker und ehemalige Frontmann von Black Sabbath sagte das in einem Interview mit der UK-Ausgabe des ROLLING STONE. Darin erzählte der „Prince Of Darkness“ über seine langwierigen Gesundheitsprobleme, die in den letzten Jahren zahlreiche Operationen umfassten. Und dass er deshalb auch wieder Weed rauche.

Ozzy Osbourne hat keine Angst vor dem Sterben

Während des Gesprächs mit der Zeitschrift äußerte Osbourne seine Einstellung zum Tod. Er sagte, dass er sich „nicht vor dem Sterben“ fürchte, aber auch nicht „eine lange, schmerzhafte und elende Erfahrung“ haben möchte.

Dann fügte er hinzu, dass er seiner Frau Sharon kürzlich gestanden habe, einen Joint geraucht zu haben: „Sie sagte: ,Was machst du da? Das wird dich verdammt noch mal umbringen!‘ Ich sagte: ,Wie lange willst du, dass ich noch lebe?!‘ Höchstens habe ich noch zehn Jahre, und wenn man älter wird, vergeht die Zeit schneller. Sharon und ich hatten kürzlich unseren 41. Hochzeitstag, und das ist für mich einfach unglaublich!“

In einem anderen Teil des Gesprächs sagte Osbourne, dass er zwar noch hofft, wieder auftreten zu können, aber akzeptieren müsse, dass er diese Gelegenheit vielleicht nie wieder bekommt. Im September unterzog er sich einer Operation, die er als seine „letzte Operation“ bezeichnete, nachdem er 2019 gestürzt war und Metallstangen, die nach einem Quad-Bike-Unfall 2003 in seinen Körper eingesetzt wurden, disloziert hatte.

