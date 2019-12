Ozzy Osbourne verspricht Mega-Finderlohn für gestohlene Gitarre

Foto: WireImage, Kevin Mazur. All rights reserved.

25.000 US-Dollar! Das verspricht Ozzy Osbourne für die an Thanksgiving gestohlene Gitarre des verstorbenen Randy Rhoads, der einst mit ihm zusammenarbeitete. Am Samstag meldete sich Osbourne auf Facebook und postete Bilder von den gestohlenen Dingen und hofft so Informationen über dessen Aufenthalt zu bekommen.

Die Sachen, unter denen sich auch Randy Rhoads erste E-Gitarre befand, wurden an Thanksgiving aus der „Musonia School of Music“ in North Hollywood gestohlen. Dort lehrte Rhodes, der 1982 mit 25 Jahren bei einem Flugzeugabsturz starb. Die Schule wird seitdem von Rhodes Mutter Delores geführt und wurde laut Osbourne zu einer „Pilgerstätte für Fans rund um die Welt“.

Osbourne, der 2020 wieder auf Tour geht und vor kurzem gemeinsam mit Guns ‚NRoses-Gitarrist Slash eine neue Single veröffentlichte, postete eine komplette Auflistung aller gestohlenen Dinge mitsamt Bildern.