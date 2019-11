Ozzy Osbourne live 2020: Tickets, Termine, Vorverkauf

Fünf Auftritte absolviert Dion hierzulande im kommenden Jahr. Alle Infos zum Ticket-Vorverkauf hier.

Céline Dion kommt im Sommer 2020 nach Deutschland: Am 17. Juni in die Münchener Olympiahalle, am 19. Juni nach Mannheim in der SAP Arena, am 21. Juni in die Kölner Lanxess arena, am 22. Juni nach Hamburg in der Barclaycard Arena sowie einen Monat später am 22. Juli in die Berliner Waldbühne. Live wird sie neben ihren Klassikern wie „My Heart Will Go On“ auch Stücke ihres neuen Albums „Courage“ vortragen, das am 15. November 2019 erscheint CÉLINE DION: COURAGE WORLD TOUR 2020 17. Juni 2020 München - Olympiahalle 19. Juni 2020 Mannheim - SAP Arena 21. Juni 2020 Köln -…